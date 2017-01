Sjippede sig til medaljer

Det blev en god tur, hvor pigerne tog guldet med hjem i rækken for de 12-14 årige og bronze i rækken for 15 år og opad.

»Vi er super stolte af hvor langt pigerne er nået på ganske få år. Det er kun tre år siden at Roe Skipping kom til Måløv, men alle pigerne har vist hvor langt man kan nå, når man brænder for sporten,« siger Thomas Lorenzen, Formand for Måløv Idræts Forening.

Rope Skipping trænerne Emilie og Mille var i Ålborg med to hold bestående af Line, Natalie og Mille, der stillede op i aldersgruppen 15+ og Vera, Josephine og Laura, der stillede op i aldersgruppen 12-14 år.

Holdene havde masser af tid til at hygge sig med hinanden både på turen til Ålborg og til konkurrencen og selv om de var opsat på at vinde og lidt nervøse, har pigerne et stærkt sammenhold, masser af hold ånd og de hyggede både med hinanden, trænere og forældre.

De to hold deltog i speed, sjippe flest mulige gange, og freestyle-serier, hvor de laver araberspring, saltoer og andre trick i double dutch torve, hvor sjipperne bruger to torve på en gang og i enkelttorve, hvor deltagerne bruger et sjippetorv hver i en serie, hvor de deltager to og to.

Line, Natalie og Mille tog en bronzemedalje med hjem. Vera, Josephine og Laura vandt Jyllandsmesterskabet i den åbne række og kvalificerede sig til de internationale rækker fra næste sæson.

I Ballerup var holdkammeraterne fra konkurrenceholdet samlet på Baltoppen Live fredag aften, hvor de lavede Rope Skipping opvisning ved nytårskuren sammen med den tredje af holdets trænere Tanja.

Hvis pigerne i Måløv Idræts Forening har inspireret til at prøve kræfter med Rope skipping, har alle 8-14-årige mulighed for at tilmelde sig Måløv IF sjippe workshop der afholdes, lørdag den 11. marts klokken 13 – 17 i Måløv Ny hal, Måløv Hovedgade 48.