Beboere burde have medindflydelse

Mange af Kristian Hornsleths værker er i for sig efter min mening både betagende og interessante. Men jeg må sige, at jeg ikke nærer samme affektion for ”knojernet”, som det allerede er døbt i folkemunde.

Min smag er imidlertid ligegyldig. Det er de borgere, der i hverdagen skal se på ”Love Buster”, hvis mening tæller. Og her må man undre sig over, at borgerne ikke har været hørt forinden.

Vi har et veludviklet beboerdemokrati i Danmark, der indebærer, at der er bestyrelser i boligforeninger, som drøfter forhold, der er relevante for beboerne. Det er da i allerhøjeste grad relevant for beboerne at tage stilling til om der skal placeres en skulptur her.

Det bør vi se på, om vi ikke kan sikre på en eller anden måde, så beboerne i almennyttige boligforeninger føler sig hørt og inddraget og ikke ender med et knojern i baghaven