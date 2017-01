Jeg troede vi skulle udvikle og gøre kommunen bedre for alle borgere.

Men sådan gik det ikke, vi skulle spare over 300 millioner kroner.

Og alle budgetter de følgende fire år bar præg af dette.

Det gik ud over gode medarbejdere, gode projekter, manglende vedligeholdelse.

Vi måtte skære ind i benet.

Det retter vi op på nu, og mit parti vil gå forrest for at forbedre vores velfærd.

Og alt det nære, der gør Ballerup en dejlig kommune at bo i tæt på by og land.

Vi skal være velpolstrede til fremtidens udfordringer. Derfor nej til skattelettelser her og nu.

Og ingen ved jo, om skatteflugten kun stiger.

Derfor vil jeg også stille forslag om, at vi ikke benytter firmaer, der sender penge i skattely.