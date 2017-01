Overgreb mod grundejere

Det vil komme som et chok, man véd, at belysningen skal ændres og ledninger nedgraves, men at kommunen ikke blot kan vende den inderste flise på fortovet og grave, vil være en overraskelse. På disse 25-30 cm står nemlig typisk både hæk, plantesten og den for nyligt opsatte postkasse.

Siden man i 1950´erne anlagde veje og matrikulerede grundene, har grundejere med flid fundet skel til nabojord. Skelpælene er for længst borte, men vigtigt at kende, hvis man skal bygge i skel.

Derimod har alle uden videre troet, at grunden gik til den inderste fortovsflise. Parceller har skiftet ejer, måske 4-5 gange siden 50.erne, kommunen har aldrig gjort indsigelse. Med andre ord, Ballerup Kommune har ikke gjort hævd på de 25 yderste centimeter.

Jamen man skal gøre hævd, det siger gammel ret. Eksempler:

1/Hvis en godsejer for 200 år siden havde tilladt bønder at benytte en markvej fra pkt. A til pkt. B over hans areal, kunne en senere godsejer ikke nægte denne gennemkørsel. ”Gammel ret” gik forud for matrikuleringen!

2/ Når Danmark i 1933 i strid med Norge fik tillagt Grønland, skyldtes det, at vi havde gjort hævd på Grønland.

Ballerup Kommune har aldrig gjort hævd på de 25 cm og kan ikke tro, at grundejerne for egen regning skal rydde området. Hvis alménvellet kræver, at ledninger nedgraves, og sikkerhedsafstand til tidligere nedlagte gasrør er nødvendig, må kommunen lade en entreprenør på kommunens regning rydde det nævnte område, alt i samarbejde med grundejeren, ligesom de 25 cm derefter bør reetableres af kommunen. Vi har orienteret vor grundejerforening, Toftholm, om problematikken.