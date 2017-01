Ballerup skal være let tilgængelig for alle

​Den fysiske tilgængelighed er et særligt indsatsområde i Ballerup Kommune, og derfor ønsker Kommunalbestyrelsen , at der skabes fokus på lige adgang for alle.

Et byrum, der er indrettet, så det er tilgængeligt for alle, er også et byrum, hvor personer med en funktionsnedsættelse kan færdes i og fungere på lige vilkår med personer uden funktionsnedsættelser. Det mener kommunalbestyrelsen, der efterlyser hjælp fra borgerne til at komme nærmere det mål.

Kort sagt vil Ballerup Kommune gerne skabe en by for alle, hvor det er nemt at bevæge sig rundt og komme fra a til b. Derfor har kommunen sat gang i en undesøgelse, hvor borgerne kan byde ind med input og forslag til forbedringer.

Vigtige input

Borgerne i Ballerup Kommune færdes i løbet af en uge sikkert mange steder, og derfor er deres input og betragtninger vigtige for politikerne.

På den måde kan de nemlig blive opmærksomme på eksisterende steder, der måske kræver ekstra fokus for at skabe en mere tilgængelig hverdag for alle borgere i kommunen.

Det kan for eksempel være, at man har lagt mærke til et sted, hvor det er ekstra besværligt at være gående eller måske kørestolsbruger. Det vil kommune gerne høre om, så man kan tage det med i betragtning, når målsætningen skal udmøntes.

Undersøgelsen kører frem til søndag den 5. februar. og input vil som nævnt blive brugt i en politik for tilgængelighed.

Man kan se mere på www.ballerup.dk/byforalle.