Nyt lyskryds ved Novo på vej

Beboere og trafikanter på og omkring Jungshøjvej og Måløv Hovedgade kan se frem til en mere sikker trafikafvikling, når der i nær fremtid etableres et nyt lyskryds i området.

Præcis hvor placeringen bliver, er endnu ikke besluttet.

Ballerup Kommune samarbejder i øjeblikket med Novo Nordisk om at finde den bedste løsning på det trafikale knudepunkt, der er opstået efter, Novo anlagde en parkeringsplads til sine ansatte med indkørsel ad Jungshøjvej.

»Vi har fokus på to ting. Enten opgraderer vi krydset Jungshøjvej/Frederikssundsvej ved at lave et lyskryds der, eller også lægger vi det på Jungshøjvej og Måløv Hovedgade,« forklarer centerchef Steen Pedersen fra By, Erhverv og Miljø i Ballerup Kommune.

Derudover arbejder parterne på en løsning, hvor der laves en helt ny indkørsel fra Frederikssundsvej, således at Novos ansatte får adgang til p-pladsen via Frederikssundsvej i stedet for ad Jungshøjvej.

»Den løsning skal vi dog først lige regne og tegne på. Blandt andet skal der tages hensyn til en gravhøj, der ligger på Novos område,« forklarer centerchefen.

Når forslagene er helt færdige, er det op til politikerne i Ballerup Kommune at beslutte, hvor lysreguleringen skal placeres.