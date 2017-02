Lån på skoleskemaet

Hvor lang tid tager det at afdrage en iPhone med et kviklån? Hvordan kan man få det, man ønsker sig allermest – uden at låne? Hvorfor kan noget så kedeligt som at lægge et budget faktisk være en succesoplevelse?

Det er nogle af de spørgsmål 9. klasserne på Hedegårdsskolen får svar på i skoleforløbet Aktion Cash, sponseret af et inkassofirma og et skyldnerregister.

Det er tydeligt, at eleverne lærer noget af det noget utraditionelle fag.

»Jeg har lært, at lån faktisk kun er positivt i en uge eller to. Så ender man ofte med at fortryde, fordi man skylder enormt mange penge væk.«, lyder det fra en af eleverne. En anden siger:»Det er meget dumt at låne penge – især hos kreditselskaberne. Man burde i stedet få sig en opsparing«.

Det er behov for den nye undervisning, for flere unge er dårlige betalere.

Hvor man førhen lånte penge til en bil og hus, tager flere og flere imod hurtige kviklån. Hver 20. dansker over 18 år er i dag registreret som dårlig betaler. Det mønster genkender skyldnerregistret Bisnode, som er sponsor på projektet på Hedegårdsskolen.

Det er usundt

»Vi kan se, at det især kniber for de unge. Derfor vil vi gerne tage et medansvar og give nogle gode værktøjer, så de kan tage ansvar for deres økonomi i en tidlig alder,« siger Marianne Langhorn, HR og kommunikationsansvarlig. Samme holdning findes hos Købmandstandens Inkasso Service i Ballerup, der er hovedsponsor for Aktion Cash:

»Det er et usundt tegn, hvis unge mennesker for let og uden forståelse for konsekvenserne kommer i økonomisk uføre. Det er både en dårlig start på voksenlivet og en lang, sej kamp at komme på fode igen. Derfor ønsker vi, at unge får nogle værktøjer, så de kan være bevidste om deres valg,” siger Torben Smedegaard Pedersen, markedschef hos KIS.

Dermed er grunden forhåbentlig lagt til, at de unge får lidt mere forståelse for, hvordan man får en sund økonomi og ikke bare giver efter for de mange kviklån, der i de fleste tilfælde er rigtig dyre.