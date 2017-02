Bofælleskab i Skovlunde rykker nærmere

Hvis huset og haven er ved at være for stort et arbejde og man leder efter noget trygt og hyggeligt, men stadig lækkert og nyt, så skal man måske flytte ind i et bofællesskab for seniorer.

Det mener en gruppe mennesker i alderen 56 til 80 år, som sammen med OK Fonden og Ballerup Kommune er ved at stable et seniorbofællesskab på benene.

Meningen er, at der skal bygges i alt 20 boliger i varierende størrelser alle i et plan med en lille have og terrasse. De skal ligge på den centrale og alligevel naturskønne grund ved gadekæret i Skovlunde ud til Harrestrupvej. Grunden er ejet af Ballerup Kommune, men grunden, kaldet Lystoftegård, skal sælges og derfor har de aktive beboere slået sig sammen med OK Fonden for at købe grunden og opføre de 20 boliger på grunden.

Sendt i høring

Kommunalbestyrelsen har allerede godkendt lokalplanen for området og planen er nu i høring. Hvis der ikke kommer ændringer i planen efter høringsperioden, skal husene opføres som klyngehuse og samtidig skal det eksisterende hus på grunden renoveres og omdannes til et fælleshus, der skal være ramme for beboernes fælles aktiviteter.

Boligerne skal være andelsboliger og skal altså være et nyt tilbud til folk, der gerne vil have en ny og attraktiv bolig i Skovlunde.

Der er stadig ledige andele, selvom planerne er ret fremskredne, så hvis man vil booke et hus eller bare er interesseret i at høre mere, kan man gå ind på www.lystoftegaard.net og læse mere om projektet.