Eventyret begyndte med en barbering

Hvorfor er det så dyrt at købe barberblade? Det er stort set kun Gillette, der sidder på markedet og lige meget hvor, så koster deres barberblade kassen. Det må kunne gøres anderledes.

Det var sådan en tanke der slog ned i Jacob Reimer Olesen og Jesper Damgaard for lidt over et år siden, da de stod og skulle lave en business case på CBS og undrede sig. Det var uretfærdigt.

Man må da kunne gøre det billigere.

Ingen vidste på det tidspunkt, at den undrende tanke kun et år senere ville være en succesfuld iværksætterhistorie med 10 ansatte og 10.000 betalende kunder og en virksomhed, der hedder barberskabet.dk.

Men det er netop hvad der skete. De to studerende tog et SU-lån, udskød deres speciale og kastede sig ud i det barberblads-eventyr, som alle deres vejledere og undervisere advarede dem imod. De mente alle, at ideen var dødfødt og at det aldrig ville blive til noget. I ægte dansk ånd skulle de bare tage deres uddannelse og få et solidt lønmodtagerjob.

Fleksibel løsning

Vi møder de to energiske iværksættere i deres domicil i et kontorfællesskab på Amager. Her har de lejet sig ind hos Jacobs bror, som ejer huset og som også er en succesfuld iværksætter. De to har nu ti ansatte i deres virksomhed, der importerer kvalitetsbarberblade og sælger dem på abonnement. Man kan selv vælge hvor mange man vi have og får så leveret barberblade efter behov til en fast pris. Antallet og dermed prisen, kan man altså selv skrue op og ned for. Det giver en frihed og fleksibilitet, som kunderne, der primært er mænd i aldersgruppen 35 år og opefter, sætter pris på.

Virksomheden blev etableret i februar sidste år som en udløber af deres opgave som studerende på CBS og har altså ramt noget i tiden.

Deres markedsføring er primært foregået via facebook, hvor de har været særdeles aktive. Markedføring på de nye og hurtige sociale medier, kombineret med et produkt, der tydeligvis er behov for i markedet, har gjort at virksomheden er vokset så meget på så kort tid. Men det var ikke kun en konstant opadstigende raket.

De første måneder gik det trægt og der var ikke meget bid. Men så gik det efterhånden stærkt og pludselig var der rigtig mange, der var aktive på virksomhedens medieplatforme, de fik omtale og pludselig fik de rigtig mange abonnenter.

Ingen bankhjælp

»Vi tog et SU-lån og trodsede alle vores vejledere og undervisere, som sagde, at den ide kunne vi godt droppe. Det var hårdt i begyndelsen, for vi fik ikke rigtig nogen kunder. Men vi knoklede på. Så fik vi 10 nye abonnenter om dagen, så fik vi 20 og pludselig har vi 110 om dagen. Vi fik rigtig travlt og måtte hyre folk, så vi kunne følge med,« siger Jacob Reimer Olesen.

Den yderligere finansiering har de fået via Private Banking, som er en række professionelle private investorer, der gerne vil skyde penge i spændende iværksættere, som de ser et potentiale i. Jacob og Jesper droppede hurtigt tanken om at låne i en traditionel bank.

»Bankerne ville jo ikke hjælpe med noget. Så vi måtte gå andre veje, da vi begyndte at se, at det rent faktisk kunne blive til noget og det krævede investeringer. De kunne se, at vi ikke bare fik mange nye kunder, men også kunne holde på vores kunder. Målgruppen er loyale kunder. De ved, hvad de vil have og de kan samtidig lide konceptet om, at de selv kan bestemme, hvor meget eller hvor lidt de vil købe. Vi kan fastholde kundebasen og udbygge den. Det kan investorerene godt lide,« siger Jacob Reimer Olesen.

Ville skabe noget

Det var ellers ikke nogen selvfølge at Jacob eller Jesper skulle blive iværksættere.

Jacob er født og opvokset i Måløv, gik på Østerhøjskolen og senere på Borupgaard Gymnasium.

Han læste på CBS og havde egentlig ingen iværksætterambitioner. Ingen af forældrene er iværksættere, men hans morfar er og broderen er også gået den vej. Så selvom også forældrene var noget skeptiske ved ideen i begyndelsen, så ligger der noget i DNA’et.

»Jeg mødte Jesper på CBS og vi udviklede altså ideen. Det blev et projekt som blev heglet ned, men det gav os bare mere blod på tanden. Vi skulle vise dem, at det kunne lade sig gøre. Vi ville ikke bare lulles ind i den danske lønmodtagerkultur. Vi ville selv skabe noget,« siger Jacob Reimer Olesen.

»Jeg er fra Jylland og har heller ikke nogen som helst iværksætterbaggrund. Men da vi mødtes om den her ide, var der bare noget specielt over det. Det skulle realiseres,« siger Jesper Damgaard, som er kommet susende ind i mødelokalet efter at have været ude i marken. Det er tydeligvis to travle drenge, som vi har sat stævne her i de moderne og åbne kontorlokaler, hvor de deler kvadratmeter med en lang række andre unge og dynamiske start-ups.

»Vi får ingen løn. Vi lever af vores SU-lån og alt hvad vi tjener bliver brugt til lønninger til vores ansatte og til at investere i virksomheden. Vi bor på kollegieværelser med vores kærester, som vi ikke ser voldsomt meget, fordi vi nærmest bor herinde. Det bliver hurtigt til 70-80 timer om ugen. Men nu begynder vi snart at få lidt løn, for vores SU udløber nu. Vi er jo stadig specialeskrivende og har udsat det længe. Men nu lukker kassen og vi skal jo have lidt at leve af,« siger Jesper Damgaard.

Breder sig

Men selvom de to har fået Barberskabet.dk til at blive en succes på ret kort tid og knokler igennem for at holde dampen oppe, så er der mere i de to. Barberskabet.dk vil udbrede konceptet til resten af Skandinavien og der er konkrete planer om at udvide til Sverige, Norge og Findland indenfor det kommende år. Det kræver ikke flere lokaler og en masse store investeringer. Markedsføringen klares på de digitale platforme, hvor det meste interaktion med kunderne foregår i forvejen. Der skal dog lidt mere plads til pakkeri og derfor vil Barberskabet låne nogle lagerlokaler som Jacobs bror ejer.

»Vi kan jo klare de fleste af forretningerne herfra og det fortsætter vi med. Vi skal i den grad udvide til resten af Skandinavien og vi har jo et koncept, som vi kan se holder. Nu har vi momentum og et produkt, som kunderne vil have, så det er bare om at give den gas,« understreger Jacob, som trods opvæksten i den danske muld er en del af en global generation, der ser hele verden som sin arbejdsplads og som bopæl.

»Jeg vil gerne bo i udlandet. Der er så mange spændende steder og vi kan jo lave forretninger over alt i dag. Så det kunne jeg godt tænke mig,« siger Jacob, der suppleres af Jesper.

»Jeg kunne også godt se mig selv bo i udlandet, i hvert fald i en periode. Ikke bare være turist, men at få et andet land ind unde huden, det kunne være spændende«.

Det kan lade sig gøre

Seancen er ved at være forbi. De evigt kimende telefoner har længe brændt i lommen på de to iværksættere, der gik den slagne vej, men tog springet og trods modstand vendte et truende kollaps til en succes ved hjælp af tro, vilje og ikke mindst hårdt arbejde. Det kan også gøre af andre.

De to opfordrer derfor alle med en iværksætterdrøm til at kaste sig ud i det, også selvom mange er imod. Men ikke for enhver pris.

»Man skal selvfølgelig have en god ide. Men den skal afprøves af andre og man skal kunne byde ind med noget. Der skal være et behov i markedet. Men kan man se et behov og har man viljen til at knokle for det, så er det også så fedt at opleve, at drømmen kan blive til virkelighed. Man skal heller ikke være så bange for modgang. Det lærer man af,« siger Jacob Reimer Olesen, der sammen med sin makker tog springet og gjorde netop det, som alle advarede imod og fik succes med det.