Faglig inspiration på Hedegårdsskolen

Hedegårdsskolen åbnede onsdag den 25. januar skolen for lokale håndværksmestre og faguddannede som fortalte inspirerende om deres fag og hverdag for eleverne.

Ser man ind i fremtiden, er dem som forsker i fremtidens arbejdsmarked enige om, at om få år vil det blive svært at få repareret bilen, få tilbygning på huset eller brolagt indkørslen, hvis folkeskoleelevernes søgemønster ikke ændres. Som situationen er nu, søger den overvejende del af eleverne ind på gymnasiale uddannelser og vælger en uddannelsesvej med sigte mod en teknisk eller en erhvervsfaglig uddannelse.

»Undersøgelser viser at direkte kontakt betyder rigtig meget for unges uddannelsesvalg i dag, da det at de unge kan identificere sig har fået større betydning end tidligere – og det er netop hvad Fagets dag har givet de unge mulighed for,« siger Hedegårdsskolens souschef Morten Flotin Jensen.

Flere lokale firmaer som El-installatør Claus Dalsgaard, Tømrerfirmaet Jakon, Guld og sølvsmed Kim Colding, Kenneth Sylvest fra Tøjeksperten og brolægger Lars Boss fortalte om fagene og viste deres håndværk, samt beskrev uddannelses og jobmulighederne.

Interesserede elever

»Eleverne var interesserede og nysgerrige – og det giver lyst til at tage de unge ind i virksomheden. Jeg forventer at få henvendelser fra nogle af de unge og tager gerne de der har interessen i praktik,« lyder det fra Brolægger Lars Boss.

Jakon, Claus Dalgaard og Sylvest Tøjeksperten er også praktiksamarbejdspartnere i Ballerup Kommune

»Jeg har aftalt med to elever fra 8.a og 8.b om at de skal i praktik som brolægger”, fortæller Lars Boss.

Både elever, lærere og de deltagende håndværkere og faguddannede oplevede at dagen gav et så positivt udbytte, at tanker om planlægningen af næste års ”Fagets dag” snart vil tage form.