Ballerup samler penge ind

Under titlen Danmarks Indsamling går 12 humanitære organisationer og DR sammen om en indsamling for at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande.

Som noget nyt sætter landets kommuner også oplevelser på auktion, og her er Ballerup også med. Ballerup Kommune, Ballerup Super Arena og landsholdet i banecykling er gået sammen og har sat en speciel cykeloplevelse på højkant.

Hvis man byder på auktionen, er der mulighed for at vinde 1,5 times træning i Ballerup Super Arena under ledelse af banelandsholdets træner Casper Jørgensen. Træningen gælder for fem personer i alt.

»Jeg er glad for, vi deltager i auktionen og hjælper med at støtte op om et godt formål, samtidig med vi får Ballerup på landkortet. Danmark er en rigtig cykelnation, så jeg håber mange griber den unikke chance for at prøve kræfter med banecykling med en professionel på sidelinjen,« siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Auktionen er i fuld gang og kulminerer ved et stort TV-show på DR i morgen lørdag den 4. februar. Auktionen kan følges på www.lauritz.com.