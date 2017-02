Fuld fart over cykelauktion

Lørdag aften fulgte mange danskere med, da Danmarks Indsamling løb over tv-skærmen på DR.

Der blev i alt samlet mere end 90 millioner kroner ind til verdenens fattigste, og Ballerup var også med til at støtte.

Ballerup Kommune havde i fællesskab med Ballerup Super Arena og landsholdet i banecykling sat en unik banecykeloplevelse på auktion.

Fem cykelentusiaster fik mulighed for 1,5 times intensiv træning i arenaen med landsholdstræner i banecykling Casper Jørgensen på sidelinjen. Slutprisen for en tur på de skrå brædder i Ballerup Super Arena endte på 3200 kroner, og oplevelsen gik dermed et godt stykke over vurderingen, der lød på 2000 kroner.