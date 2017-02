U15-pigerne fra BSF og Aab stillede op til fælles fotografering ved turneringen, hvor BSF vandt træningskampen. Foto: Privatfoto

BSF-piger vandt i Jylland

fodbold Trænerteam og piger fra BSF U15-1 Piger drog i weekenden til Aalborg for, at lave fællestræning og spille kamp mod et af Jyllands bedste pigehold i årgang 2002 fra AaB.