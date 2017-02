Villakvarterets plage

Brændeovnsfyring er langt den mest sundhedsskadelige varmekilde i Danmark. Det er urimeligt og uforståeligt, at denne unødvendige brændefyring i byområder er tilladt og accepteret af myndighederne. Udledningen af partikler fra brændeovne er i følge Miljøstyrelsen og Danmarks

Miljøundersøgelser større end partikeludledningen fra biler og forårsager flere hundrede dødsfald om året. Det såkaldte Miljøøkonomiske Råd vurderer i sin 2016-rapport, at sundhedsbelastningerne beløber sig til 4,1 milliarder kroner årligt. Hertil skal også lægges bidraget fra brændeovnsfyring til den globale opvarmning. Alligevel tager myndighederne meget let og ubekymret på problemet. Der findes vel næppe et hus i Ballerups parcelhuskvarterer, der udelukkende er brændeopvarmet, så hvorfor skal vi acceptere denne plage med hyggefyring?

Kommunen har vitterligt tilladelse til at begrænse brugen af brændeovne, men gør det ikke. I årenes løb er der kommet opfordringer til kun at fyre med tørt og ubehandlet træ. Fint nok.

Men hvis man går rundt i parcelhuskvartererne, ser man alligevel stakkevis af opskåret træ fra paller. Dybt kritisabelt, da paller ofte er inficeret med giftige stoffer. Og selv om man fyrer med tørt og rent træ, nytter det ikke meget, hvis man bruger gamle ovne, der sviner langt mere end moderne, miljømærkede ovne, som burde være lovpligtige.

Prøv selv en diset, fugtig aften med lavthængende skyer at gå en lille tur i et af vore villakvarterer – men hold vejret, for det er ikke en rar oplevelse.