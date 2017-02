Køreplaner og smartphone

Det er et smart forsøg Movia har igangsat. Jeg kan godt lide den slags nye initiativer, og især når man, som her, orienterer sine kunder i god tid.

Det anføres endvidere, at man kan benytte blandt andet Rejseplanen. Det er fint, hvis man kommer lige hjemmefra.

Omvendt, hvis man nu skal hjem igen, man kan jo ikke slæbe rundt på sin pc. Hvordan skal man så orientere sig?

Nuvel, man skal jo være åben over for det nye, jeg deltager gerne i forsøget.

For at deltage i forsøget kræver det imidlertid, at man har en smartphone til rådighed.

Derfor vil jeg blive mægtig glad, hvis Ballerup Bladet og Movia kan være behjælpelig med at finde ud af, hvor jeg kan få udleveret en smartphone til forsøget.

I mellemtiden må man jo så stå, og blot vente på næste bus