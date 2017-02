Forældre råber op i Valhalla-sammenlægningen

Sagen om sammenlægningen af to institutioner i Egebjerg – Valhalla i Byen og Valhalla i Skoven er spidset til. Ballerup Kommune vil lægge de to institutioner sammen og samle flere børn under samme tag. Det kræver udbygning. Derfor har Ballerup Kommune spillet ud med en udbygningsplan, som ikke får forældrene til at klappe i hænderne. Tværtimod er forældrene frustrerede og bekymrede på deres børns vegne.

De mener ikke, at kommunens udbygningsplaner er ambitiøse nok og kræver mindst 100 kvadratmeter til manglende aktivitetsrum. Dertil et udekøkken og væksthus som kan benyttes til udendørs aktivitetsrum og institutionens grønne skovprofil. Det vil koste 2,5 millioner kroner ifølge kommunens beregninger. På den baggrund er forældre-engagementet steget voldsomt siden Ballerup Bladet sidst skrev om sagen og nu er over 50 forældre aktive i sagen og omkring 180 personer har skrevet under på en protest.

En nødvendighed

Tirsdag i den forgangne uge troppede en gruppe forældre op på Børne- og Skoleudvalgets møde for at fortælle om deres utilfredshed med de kommunale byggeplaner.

»Vi har afleveret et forslag, hvor den sammenlagte institution er på 1100 kvadratmeter i stedet for 1000. Der mangler 100 kvadratmeter til aktivitetsrum. De eksisterende Valhalla-institutioner har tilsammen 1100 kvadratmeter, så det må være helt på sin plads, at den nye sammenlagte institution også får det. Derfor kræver vi 100 kvadratmeter indendørs aktivitetsrum og et udendørs væksthus og udekøkken. Det er en nødvendighed for at få dagligdagen til at fungere,« siger Rene Jacobsen, en af forældrene i følgegruppen.

Men det handler ikke bare om urimelige krav og ego-råberi. Der er rent faktisk saglige argumenter. Det mener Betina Westh, pædagog og en anden af de utilfredse forældre.

For lidt plads

»Politikerne argumenterer for, at det er en skovbørnehave. Men det er det jo ikke. Det er en børnehave, bygget i en gammel spejderhytte, hvor der vil være børn inde meget af tiden. Om eftermiddagen vil der i vinterhalvåret ofte være en børnegruppe inde mellem klokken 14 og klokken 17. Det betyder, at der ganske enkelt ikke er plads nok. Det store antal børn vil lægge et ekstremt pres på bygningen og derfor er de ekstra 100 kvadratmeter indendørs nødvendige.

Når vi ser på andre institutioner i Ballerup, så har de til sammenligning mange flere kvadratmeter til rådighed, når vi sammenligner med børnetallet. Op til 450 kvadratmeter i nogle tilfælde. Det er ganske enkelt ikke i orden,« siger Betina Westh. Hun påpeger, at det ikke bare handler om plads, men også om daglig trivsel og forebyggelse.

»Som fagperson ved jeg, at for lidt plads giver dårlig trivsel. Det skaber konflikter og aggressiv adfærd. Her tænker jeg især på inklusionsbørn. Der er mange ting, der skal tages hensyn til og den målsætning, som Ballerup Kommune har om et godt børneliv og alt den slags, er i hvert fald ikke noget, de lever op til ved deres udspil her. Al forskning viser også, at hvis man investerer i en god trivsel tidligt, så sparer man rigtig mange penge senere hen, når børnene bliver større. Derfor kan vi med sikkerhed sige, at vi ikke mener, at deres udspil er godt nok. Det handler ikke om os, men om børnenes trivsel,« understreger Betina Westh.

De må tage ansvar

Hun mener, at politikerne faktisk er begyndt at lytte til forældrenes argumenter. Men hun tvivler på, om det fører til noget. Hun pointerer samtidig, at forældrene ikke bare kræver særbehandling, men har et brændende ønske for at skabe sunde og tilfredsstillende vilkår for deres børns trivsel.

»Jeg synes, det virkede som om at de nu lytter til os. Men jeg er i tvivl om de tager det videre. Vi er gået meget på kompromis i forvejen og vi ved godt, at der er nogle økonomiske rammer og at vi ikke bare kan kræve alt muligt. Men vi taler faktisk om ganske basale ting, som skal være på plads. De kommunale målsætninger lyder jo meget flotte på papir, men her er de bestemt ikke nået. Vi gør det her for børnenes skyld og vi håber, at politikerne tager ansvar og lever op til de mål, som de selv fremfører i deres flotte visioner. Vi vil i hvert fald ikke finde os i, at beslutninger bare bliver taget hen over hovedet på os. Jeg ved godt, at politikerne måske synes, at vi er irriterende. Men igen – det handler om børnenes trivsel og hverdag. De har ofte længere ’arbejdsdage’ end vi andre har, og så skal rammerne altså være bare nogenlunde i orden,« siger Betina Westh.

Og forholdene skal være i orden – i hvert fald så længe det kan hænge sammen økonomisk. Det forsikrer formanden for Børne- og Skoleudvalget, Peter Als (A).

Vil i dialog

»Vi bygger ikke nogle institutioner i Ballerup, hvor forholdene ikke er i orden. Det vil jeg gerne slå fast. Vi har været i dialog igennem et stykke tid med forældrene, og det er rigtig, at vi har været uenige. Men jeg synes, at vi nærmer os. Men for at vi nu kan finde en løsning, så udsatte vi mødet og vil nu mødes med forældrene igen, så vi kan få belyst helt præcist, hvad det er, de er utilfredse med,« siger Peter Als.

Han er bekendt med argumenterne om de manglende kvadratmeter sammenlignet med de to nuværende institutioner og manglen på et aktivitetsrum og et udekøkken, men han mener ikke, at man kan stille det helt så ’firkantet’ op.

»Der bliver god plads og man kan ikke sammenligne de to institutioner med den nye samlede institution. Vi forholder os til det nye hus. Der bliver en stor fleksibilitet og der vil være mange rum, som børnene kan benytte. Mange af børnene vil være ude meget af tiden. Der vil være mere belastede perioder, det er klart, men det tager vi højde for ved hjælp af den fleksibilitet, der vil være i den nye institution. Men når det er sagt, så er der også visse ting, som jeg godt kan se mangler,« siger Peter Als.

Mangler personalerum

Han nævner især behovet for et samtale- og personalerum, som udvalget vil kigge på igen. Under alle omstændigheder lægger han op til dialog med forældrene.

»Vi vil gerne lytte til dem og vil ikke beslutte noget hen over hovedet på dem. Derfor skal vi mødes igen den 22. februar for at høre alle argumenter. Det betyder ikke, at de nødvendigvis får ret eller at alt kan lade sig gøre. Men vi vil gerne have tingene drøftet ordentligt igennem,« siger Peter Als, som håber på et konstruktivt møde mellem parterne, inden der træffes en endelig beslutning i sagen.