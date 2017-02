Nu lukker Fridrætten alligevel

Først skulle klubtilbuddet Fridrætten i Skovlunde lukke. Man ville sløjfe den velkendte idrætsklub og overføre aktiviteterne til de to andre klubber under Klub Skovlunde – Ellekilde og Lundebjerg Fritidscentre.

Så kom forældrene på barrikaderne og Ballerup Kommune besluttede at bibeholde Fridrætten. Men nu er det ved at være endeligt slut. Denne gang er det nemlig ikke Ballerup Kommune, men bestyrelsen for Fridrætten, der kaster håndklædet i ringen. Der er ikke nok medlemmer, som benytter sig af tilbuddet og derfor kan man ligeså godt lukke stedet.

Gennem de seneste måneder har der kun været mellem en og fem medlemmer pr. dag, hvilket i sagens natur ikke er nok til at holde klubben åben.

Derfor foreslår bestyrelsen, at man nu lukker Fridrætten og at aktiviteterne flyttes til de to øvrige klubber i Skovlunde.

Samtidig vil man stille bygningerne til rådighed for fodboldklubben BSF og Ballerup Atletikklub samt andre frivillige foreninger, der har brug for lokalerne.

Slut med klub

Mandag aften besluttede en enig kommunalbestyrelse så at støtte bestyrelsens ønsker og har nedlagt Fridrætten som selvstændig klub under Klub Skovlunde fra den 1. maj 2017. Grunden er, at der er sket et så stort fald i antallet af bruger,e at det ikke kan svare sig at drive klubben videre.

»Vi nedlægger Fridrætten pr. 1. maj i år. Dermed er der kun to klubber under Klub Skovunde fremover, nemlig Ellekilde og Lundebjerg. Der har kun været meget få medlemmer i den senere tid og det skyldes nok også de organisatoriske ændringer, der er sket på det seneste på området. Men samtidig kan vi se, at der er et stigende antal brugere af de andre klubtilbud og derfor må vi sige, at det er bedst, at Fridrætten nedlægges,« siger Tom Nielsen (A), formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Fra den 1. maj vil bygningen på Marbækvej altså ikke længere høre under Klub Skovlunde og der vil altså være mulighed for, at både BSF og BAK samt andre foreninger kan benytte bygningen.