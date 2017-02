Drikkevandet bliver billigere

Hvor ofte hører man om ydelser og goder, der bliver billigere? Det er ikke ret ofte. Men det er ikke desto mindre, hvad der sker med Ballerups drikkevand. Forsyning Ballerup, der snart indgår i det nye fælleskommunale selskab Novafos, sætter prisen på både drikkevand og spildevand ned.

Lige nu ligger prisen på 54,64 kroner pr. kubikmeter. Men i 2017 bliver prisen sat ti kroner ned til 44,64 kroner pr. kubikmeter.

Grunden er, at der er sket en effektivisering hos vandselskaberne og desuden at udgifterne er faldet.

»Vi sætter prisen ned med 10 kroner pr. kubikmeter. Det er ret meget og bestemt noget,der vil kunne mærkes hos forbrugerne. Sidste år satte vi prisen op på grund af uforudsete udgifter.

Men der er et krav om, at vi skal levere bedst mulig vandkvalitet til lavest mulig pris og da vi har effektiviseret en del og har færre udgifter i indeværende år, så ryger prisen ned,« siger Ole Nielsen, direktør i Forsyning Ballerup.

Prisreduktionen betyder ifølge Ole Nielsen, at en gennemsnitsfamilie sparer 1800 kroner om året på vandudgiften.

Fortsat lav pris

En af de ting, der har fået prisen til at falde er som nævnt effektiviseringer. Derfor er Forsyning Ballerup blevet en del af det fælleskommunale vandselskab Novafos, der bliver en fuldgyldig realitet den 1. juli 2017. Novafos bliver det næststørste vandselskab i landet, kun overgået af HOFOR, der stadig har retten til at udvinde vandet i blandt andet Ballerup. Novafos bliver derfor også i fremtiden nødt til at købe vandt af HOFOR.

Men sammenlægningen kommer til at betyde en række smidigere arbejdsgange og effektiviseringer, der i de kommende år vil holde prisen nede.

»Inden for de næste fem år kan jeg ikke se, at der kommer prisstigninger på vand. Der vil bliver tale om fald eller i hvert fald en flad priskurve. Det er jo godt for forbrugerne. Men samtidig får de også en sikker forsyning og et moderne vandselskab, der kan håndtere eksempelvis klimaændringerne, og de store mængder regn der falder indimellem,« siger Ole Nielsen.

Novafos får nemlig stor fokus på at håndtere vandmasserne i forbindelse med voldsomme regnskyl.

»Vi dæmmer op for vandet og får i det hele taget mulighed for at håndtere vandmasserne uden at der sker skade for borgerne,« siger Ole Nielsen.