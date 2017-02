Regeringen godkender frikommuner

Kommunerne Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød fik torsdag den 2. februar grønt lys fra regeringen til at påbegynde det tværfaglige arbejde og iværksætte en række konkrete forsøg med nye arbejdsgange under overskriften ’En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren’.

Kommunerne fik i oktober 2016 godkendt deres ønske om at indgå et frikommunenetværk, og regeringen har med dagens besked imødekommet de væsentligste elementer i kommunernes ansøgning om konkrete forsøg med paragraffritagelser.

»Jeg er glad for, at vi møder opbakning fra regeringen i vores ønske om at gøre op med bureaukratiet. Vi tager hermed det næste skridt i arbejdet med at skabe en stærk sammenhængende indsats for nogle af vores mest udsatte borgere,« siger borgmester i Ballerup Jesper Würtzen (A).

Bedre løsninger

Dagens udmelding er ifølge Ballerup Kommune et vigtigt skridt på vejen mod bedre løsninger for borgere, som befinder sig i nogle livssituationer, der gør, at de er i berøring med flere af kommunens sektorer på én og samme tid. De ni kommuner kan nu lettere yde en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af sektorer og lovgivninger.

De ni kommuner oplever regeringens melding som en vigtig opbakning i arbejdet med ’én plan–forsøgene’. Regeringen understøtter hermed målsætningen om at sætte den enkelte borgers behov i centrum – med henblik på at gøre borgeren i stand til at opnå bedre trivsel og højere grad af tilknytning til arbejdsmarkedet og det omgivende samfund.