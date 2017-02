I litteraturens tjeneste

»En højspændt romantisk thriller med rædsel og begær, humor og store følelser, med provokationer og stille eftertanke«.

Sådan præsenteres Mogens Lyhne nye roman ’Souvenirs fra Thailand’, der netop er udkommet på forlaget Mellemgaard.

En roman der har været syv år undervejs, for ind imellem har den pensionerede skolelærer skrevet på andre bøger, været på research-tur til Thailand og passet sine børnebørn.

»Inspirationen til bogen kom, da jeg for år tilbage sad og så dokumentaren fra ’Thailand til Thy’ om thailandske kvinder, der gifter sig med danske mænd. Det slog mig, da en af kvinder blev spurgt om, hvorvidt hun var lykkelig, så svarede hun ja, men det var ikke lykke, der strålede ud af hende,« husker Mogens Lyhne om forlægget for hans bog, der handler om den 61-årige velhavende læge, Martin Fønss, der i Thailand forelsker sig i sexarbejderen Noi. En forelskelse der siden trækker et spor af konflikter og drama med sig. (Navnet Fønss er en reference til J.P Jacobsens novelle om Fru Fønss).

Først bogkontrakt i hus

Det er ikke første gang, den 71-årige Smørum-borger ser sit navn på ryggen af en bog. Faktisk har han lagt navn til hele 41 af slagsen, først og fremmest børnebøger, siden sin debut i 1974, da Gyldendal og udgav hans roman ’Anders og Damerne’.

»Det var dengang jeg troede jeg skulle være forfatter på fuld tid,« forklarer Mogens Lyhne, der efter at være blevet skilt, tog et års orlov fra jobbet som skolelærer for at forfølge drømmen. Rækkehuset blev solgt, og Mogens Lyhne flyttede ind på et 16 kvadratmeter stort værelse, hvor drømmen skulle leves ud.

Begavet med sin første bogkontrakt, troede den unge Lyhne, at det var begyndelsen på en ny levevej som forfatter.

Men ligesom i eventyret, hvor hovedpersonen skal igennem en række prøvelser, før han vinder prinsessen og det halve kongerige, så har Mogens Lyhne skulle runde mange hjørner i sit eget liv, før han havde tid til at fordybe sig i at skrive endnu en roman for voksne, 33 år efter den første.

Teaterchefen ringede

Lige siden barnsben har Mogens Lyhne holdt af at skrive, en overgang flirtede han med teater og drømte om at skrive filmmanuskripter, men det var længe før, manuskriptforfatter blev en formaliseret uddannelse. En tur omkring universitet for at læse dansk blev det også til, inden han gik på lærerseminariet.

»Jeg legede også med tanken om at blive journalist, men tanken om deadlines – og at skulle skrive på tid, skræmte mig,« fortæller Mogens Lyhne, der siden skulle finde ud af, at han udmærket kunne skrive under et vist pres. I en årrække anmeldte han på freelance-basis bøger og tv-udsendelser på den nu hedengangne avis Aktuelt.

»Der sad jeg foran mit sort-hvide tv og skulle anmelde en udsendelse, mens den rullede over skærmen, for at vi kunne nå at have det med i avisen dagen efter,« husker Mogens Lyhne om den periode på ti år, hvor ingen forlag ville udgive hans bøger. Afstå fra at skrive ville han dog ikke og leverede anmeldelser og noveller til bl.a. Politiken, Information og Hjemmet.

En helt ny genre bød sig til en dag, teaterchef Morten Grunwald ringede op og ville have Mogens Lyhne til at oversætte et manuskript.

»Han ringede og sagde, jeg skulle skrive manuskripter, fordi han synes, jeg var god til at skrive replikker. Det var efter min første bog var udkommet,« fortæller Mogens Lyhne.

Så vidt kom det dog ikke, men i en periode oversatte Smørum-forfatteren en række manuskripter for bl.a. Betty Nansens Teatret, Bristol Teatret og Radioteateret.

Drømmen sat på pause

Det er imidlertid bøgerne og forfatterskabet, der hele tiden har været omdrejningspunktet for Mogens Lyhne skriverier, om end han i nogle år satte drømmen på pause.

»Jeg skulle måske have gjort noget mere ved det. Det er ikke ligesom min datter, som altid har vidst, hun ville være skuespiller og gået efter det. Hun søgte ind på alle skuespilskolerne år efter år. Og fik afslag, men hun blev ved, og var bl.a. med til at stifte Teatret Grob, inden hun for alvor slog igennem med ’Klovn’,« lyder det fra skuespiller Mia Lyhnes stolte far, der i stedet for at forfølge sin forfatterdrøm vekslede den til endnu et ægteskab og yderligere to døtre. Det krævede en fast indtægt, hvorfor Mogens Lyhne fik job som skolelærer og skolebibliotekar bl.a. på Stengårdsskolen i Ølstykke, hvor han var i 30 år.

Elskede at undervise

Skriverne holdt han i live gennem de børne-og undervisningsbøger han skrev ved siden af lærergerningen, inspireret af den daglige omgang med eleverne.

»Jeg elskede at undervise, men at klare de vanartede unger, det var jeg ikke så vild med.

Heldigvis havde jeg nogle gode klasser, og jeg har været med i en tid, hvor vi bl.a. kunne tage en klasse med på tur til Grønland. Så jeg har overvejende gode oplevelser fra min tid som folkeskolelærer,« siger den romanaktuelle forfatter, der er i øjeblikket skriver på en novellesamling med arbejdstitlen ’Sytten syrede selvtægtssatirer’.

Lørdag den 11. februar kan man møde Mogens Lynhe, når han signerer sin seneste bog i Arnold Busk i Ballerup Centret.