Fem år med pindehygge på biblioteket

Det var Alice Håstrup, der tidligere har ejet en strikkeforretning i Centrumgaden, som efter at have afhændet sin butik fandt ud af, at det ikke var slut med at sætte gang i strikkepindene.

Derfor startede hun strikkecafeen på Ballerup Bibliotek, hvor hun efterhånden samlede en lille, men solid menighed, der alle nød strikningens kunst.

»Jeg ville gerne lære andre at strikke. Det er jo et håndværk, som man kan få rigtig meget ud af.Men det er også et socialt sted. Vi taler meget sammen og kan diskutere alting. Vi hjælper hinanden og følge med i hinanden liv, så der er mere i det end bare at strikke. Men det er selvfølgelig derfor vi mødes,« siger Alice Håstrup, som mødes med ’sine’ strikkedamer gang om ugen.

Der er i alt 16 deltagere i strikkecafeen, heraf en mand. De kreative sjæle mødes hver tirsdag mellem klokken 14 og 17.

»Der er stadig plads til et par stykker mere, og alle er velkomne, uanset alder og køn. Så længe det er hyggeligt og sjovt, så fortsætter jeg, så måske vi også kan fejre ti års jubilæum,« siger Alice Håstrup.