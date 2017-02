En speciel dag i hallen

I dag har Jesper Meyer, der er gymnastiklærer på skolen, nemlig inviteret tre sortbælte karate instruktører fra Jokokan Ballerup og Gentofte Karate Klub til at komme og give eleverne en introduktion til karate.

Chefinstruktøren er en erfaren herre, Jens Iversen, 6. dan og national instruktør i Shindenkan Danmark. Jens har dyrket karate i mere end 30 år og driver klubberne i Ballerup og Gentofte. Jens starter smilende og rutineret timen med at line eleverne op på en række.

»Vi starter altid timen med at bukke for hinanden, som et tegn på gensidig respekt,« forklarer han med et glimt i øjet. Derefter sætter alle eleverne sig ned på hug og alle lukker øjnene til en kort meditation. Derefter bliver der bukket to gange, først siddende og dernæst stående.

Eleverne bliver sendt ud i en rundkreds og Jens forklarer dem lidt om grundreglerne i karateundervisning. Derefter fører han dem gennem en grundig opvarmning hvorefter selve karateundervisningen begynder.

Jens instruerer i hvordan man korrekt knytter næverne, slår, sparker og bruger hofterne til at generere kraft med. Der bliver også grint, særligt da Jens højlydt demonstrerer kampråb

”Kiaiii!!!” hvorved et par af eleverne tydeligvis får sig en mindre overraskelse. Dernæst bliver eleverne delt i to hold og sat til at lave en række gående øvelser, mens de tæller højt – på japansk selvfølgelig.

Til sidst er der partnerøvelser for karate handler jo ultimativt om kampen mod en modstander. Eleverne udfører på skift angreb mod hinanden. Angriberen slår mod hovedet, modstanderen går et skridt tilbage og laver parade – og så bytter de. Umiddelbart ser det farligt ud men eleverne er blevet instrueret i korrekt sikkerhedsafstand og i at passe på hinanden. Og så er det slut, 1½ time er fløjet afsted.

Hvis man skal dømme ud fra hvad der blev sagt efter timen, så har både eleverne og lærerene har haft en sjov og udfordrende gymnastiktime

I Ballerup Kommune træner Jokokan Ballerup i Barfodssalen i Måløv hallen mandag og onsdag.

Alle er velkomne til prøvetræning uanset alder og størrelse.