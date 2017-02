Begge hold spillede sig i kvartfinalerne med flot og målrig fodbold, men her stoppede rejsen for det ene Måløv hold mod Køge. Holdkammeraterne fik dog hurtigt givet igen og vandt klart over Køge i semifinalen.

I finalen ventede Hvidovre IF, der hurtigt kom foran, men Måløv pigerne viste fight og vindervilje med en 2-1 sejr.