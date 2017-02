Nej til privat containerpark

Der kunne gøres indsigelser, men min erfaring siger at man kun modtager et arrogant kommunalt svar; det er en politisk beslutning.

Vi husejere har nu modtaget en folder samt e-post, der fortæller at nu skal vi sortere endnu mere affald.

Nej fru Tiedemann & Co, det skal vi ikke, for det har vi gjort i rigtigt mange år.

Ser vi på den containerpark som fremover skal pryde vores forhaver, ser det således ud:

Glas & Metal:

Glas i min husstand smides enten i en af byens glascontainere eller køres på Genbrug.

Metal, det er begrænset hvor mange bøjede søm og skruer vi smider ud, der meste metalaffald vil være for stort til containeren i form af f.eks. en standerlampe eller cykel og dåserne fra Bordershoppen ryger på Genbrug i småt metal. Hvis nogen bruger dyrt varmt vand på at vaske makreldåser skal de skamme sig.

Plast & Papir:

De husstande der har behov for det, har allerede købt en papircontainer eller deler den med naboen. Glittertryksager og fuldtrykt pap bør forbrændes da de ikke egner sig til genbrug.

Plast er et problem, da det ofte er ’forurenet’ med madvarer og skal forbrændes. Øvrigt plast har de containere til på Genbrug.

Mad & restaffald:

Her er der en lille rest af fornyelse hvis ikke vi skal lave en ’Helsingør’

I Helsingør sorterede borgerne i ti år madaffald, der til syvende og sidst blev hældt sammen igen, da deres Biogasanlæg aldrig kom til fungere.

Nu sidder der sikkert en del læsere, der gerne vil have en mini containerpark i deres forhave, og det skal de så sandelig have lov til.

I stedet for at gennemtrumfe en affaldsordning i bedste sovjetiske planløsningsstil, burde det være et tilvalg. Kommunen er til for borgerne og ikke omvendt.

Tre gigabeholdere i slagfast plast er ikke billige. Du får dem, står der i folderen, ja og du kommer også til at betale for dem, på den ene eller anden måde.

Jeg var lige ved at glemme Den røde Spand.

Rødt, det lyder farligt, så den er til batterier og den bedagede el-tandbørste. Jeg har den fineste batteri-samlepose, der sagtens kan indeholde el-tandbørsten og det hele håndterer de flot på genbrug.

Det der bekymrer mig mest ved denne ’planløsning’ er følgende affald, for det er en omkostning til forskel fra det der samles i containere.

Hvad med kviksølvholdige lyskilder, trykimprægneret træ, PVC-plast, kemikalierester og asbest?

Skal disse miljøskadelige ting stilles langs hækken, mens østeuropæiske klunsere står på hovedet i den nye metalcontainer, for den er der penge i.