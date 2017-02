Dialog om brændefyring

Et dialogmøde med beboerne i Møllemosen kunne passende være opstarten på kommunens planlagte efterårskampagne i 2017, hvor der blandt andet vil blive gået tæt på korrekt optænding og fordelene ved de nye typer af godkendte brændeovne og ikke mindst hensyntagen til miljøet og naboerne ved korrekt fyring.

Korrekt fyring er et spørgsmål om flere ting, som blandt andet vedrører teknik, brændsel, ovntyper og sund fornuft. Kommunens udgangspunkt på området er lovgivningen, Miljøstyrelsens anvisninger og den sunde fornuft. Er man i tvivl om korrekt fyring, er man velkomne til at kontakte os eller skorstensfejeren, som altid er behjælpelig med at besvare spørgsmål. Ved konkrete klager over røg- og lugtgener vil vores miljøteam føre tilsyn efter miljølovens regler og ofte med skorstensfejerens hjælp.