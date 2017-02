Manglende snerydning

Tilsyneladende kører kommunens maskiner uden om fortorvet . De fjerner dog sne på cykelstien !

Det samme gælder også fortorvet langs KAB Ellebo

Sidste år var det den samme historie og der var jeg så uheldig at falde på det stykke fortorv der ligger langs AAB afdeling 96.

Kommunens borgere går nu på cykelstien for at undgå at falde.