Fra 1. april skal al skidtet sorteres

Der er lagt op til diskussion om affald og genanvendelighed, når Ballerups 7.200 villaejere fra 1. april skal til at sortere alt husstandens affald.

Det sker som et led i et nyt kommunalt affaldsregulativ, der lægger sig op af det nationale mål om, at halvdelen af danskernes affald i 2022 bliver genanvendt.

Affaldsregulativet er vedtaget i forlængelse af en forsøgsordning, kommunen har kørt i Skovlunde siden 2014, hvor en række grundejere har været prøvekaniner og med succes:

»De har været enormt gode til at sortere i Skovlunde, og selv om affaldssortering ikke er nyt, har det været værdifuldt for os at have lokale erfaringer, blandt andet har vi fået input til, hvor tit, affaldet skal tømmes.

Vi er ikke til grin

Der er stor forskel på, hvad folk smider ud og hvor. Eksempelvis bliver der drukket mere rødvin i Gentofte end i Herlev, og det har indflydelse på, hvor tit affaldet skal hentes,« forklarer Trine Baarstrøm, der samtidig gerne vil aflive myten om, at det sorterede affald i sidste ende ryger ned i det samme store hul på forbrændingsanstalten.

»Det bliver det ikke. For så er vi alle sammen til grin. Der er ikke noget affald, der bliver blandet sammen ude på Vestforbrændingen. Alt bliver sorteret. Ligesom de nye affaldsbeholdere er inddelt i to fraktioner, så er skraldebilerne det også, således at de forskellige typer affald ikke blandes sammen. Det er ret vigtigt for os at få fortalt,« siger Trine Baarstrøm om den nye affaldsordning, der i første omgang kun gælder villaejere.

I 2018 kommer rækkehusene med i ordningen, og i 2019 også etageboliger.

Nye beholdere rulles ud

I løbet af februar og marts vil de 7.200 husejere i Ballerup, Måløv og Skovlunde modtage tre nye affaldscontainere, som er delt op i to, så de kan rumme forskellige typer af affald; bioaffald og rest affald, papir og plast samt glas og elektronik.

Derudover forsynes hver husstand med en såkaldt biospand til at have stående indendørs, typisk til brug for madrester og andet organisk materiale samt en miljøboks til kemikalier og andet farligt affald.

Affaldet hentes på forskellige tidspunkter og med forskellig hyppighed. Noget som borgerne skal vænne sig til. Derfor har kommunen lavet en kalender, så man kan følge med i, hvornår skraldemanden henter hvad. Kalenderen findes på www.ballerup.dk

Som et led i den nye affaldsordning skal man ikke længere køre beholderne ud til vejen, når det er tømningsdag. Så længe beholderne ikke står længere væk end 20 meter fra vejen. Vil man have beholderne stående længere væk, skal man fortsat selv køre dem ud til vejen den dag, skraldemanden kommer.

Særlige aftaler

I erkendelse af at ikke alle borgere ville kunne magte at affaldssortere, er kommunen foreberedt på at lave nogle pragmatiske løsninger.

»Der er nogle borgere, der er syge og svage, og som slet ikke kan overskue at skulle sortere deres affald. Typisk er det mennesker som i forvejen får hjælp fra kommunen, og dem vil vi kunne lave en pragmatisk løsning for, således at de nøjes med at have en enkelt affaldsbeholder stående,« forklarer Trine Baarstrøm.

Kommunen regner derudover med, at borgerne i løbet af en tre måneders periode har vænnet sig til den nye måde at sortere på.

Hvis man stadig ikke har styr på sorteringen, vil grundejerne få postkort fra skraldemanden, som fortæller, hvordan det gøres rigtigt. Hjælper den høflige henstilling ikke, vil det fremover betyde, at affaldet ikke bliver hentet.

Som en hjælpende hånd til borgerne holder kommunen i marts en række informationsmøder, hvor man blandt andet kan få gode råd til, hvordan man sorterer og helt lavpraktisk indretter sig med flere skraldespande under køkkenvasken.

Informationen vil også kunne findes på www.ballerup.dk og kommunens Facebook-side.