Affaldssortering lige til døren

Det er en politisk beslutning, at vi skal sortere 50 procent af vores affald til genanvendelse inden 2022 i Ballerup Kommune, så Steen Strøm har helt ret, når han påpeger, at det er en politisk beslutning i sit indlæg den 14. februar her i avisen. I Ballerup Kommune har vi gjort den så fleksibel som muligt. Du slipper eksempelvis for at samle dine glasflasker og huske at tage dem med ned til glascontaineren, stille dem i en murerspand til storskrald eller køre på genbrugsstationen. Du får nemlig din egen lille genbrugsstation lige uden for døren. Her kan du hurtigt og let komme af med for eksempel glas, plastik og metal.

Vi er generelt gode til at affaldssortere glas i Ballerup. Men der ryger stadig mange små glasbeholdere og metaller som tun- og makreldåser samt dåser uden pant ud til restaffald.

Metal er nemlig langt mere end bøjede søm og skruer. Metal er også sølvpapir, foliebakker, diverse dåser, aluminium fra fyrfadslyset m.m. Metal er affald, som indeholder mange ressourcer. Eksempelvis kan 500 øldåser blive til et helt nyt cykelstel. Metal, der kommer i restaffald, er derimod til skade for forbrændingsanlægget.

Den røde miljøboks er til at samle dit farligt affald i som for eksempel elektronik, mobiltelefoner, ødelagte opladere, kviksølvholdige lyskilder, kemikalierester og pæren fra din standerlampen med mere. Når den er fyldt op, stiller du den ud til mad- og restaffaldsbeholderen, så tager skraldemanden den med og tømmer den for dig.

PVC-plast, cykler eller standerlamper kan du sætte ud til storskrald, som bliver afhentet én gang om måneden. Sætter du det ud samme dag, så kan du undgå at andre tager dine ting. Du bliver derimod nødt til at køre på genbrugsstationen med asbest og trykimprægneret træ. Hvad angår de andre affaldsbeholdere, så har Skovlunde Genbruger-forsøget været i gang i snart to år, og der har ikke været problemer med, at der bliver kigget eller taget ting fra deres affaldsbeholdere.

Som Steen skriver, så er plast en stor del af de produkter, vi køber. Men vi kan faktisk genbruge al plast i alle former og farver, så du kan smide alt dit plast i plastbeholderen lige gyldigt form og farve (dog ikke PVC). Når de ryger videre til sorteringsanlægget, vil det blive grovsorteret.

Plast bliver ofte omdannet til poser, plastkasser og køreunderlag. Indpakningspapir skal til restaffald, da det ikke egner sig til genbrug.

I den nye affaldsordning falder taksterne. Du får tre todelte affaldsbeholdere, der er lavet af 50% genbrugsmateriale. Dine affaldsbeholdere vil blive hentet og tømt af din skraldemand, hvis du holder dig inden for maksimum 20 meter fra skel. Vælger du at placere affaldsbeholderne i baghave eller længere væk skal du bare sørge for, at affaldsbeholderen er kørt til skel inden klokken 6 på tømmedagen. Når du mangler bioposer skal du blot binde en pose rundt om håndtaget på beholderen til mad- og restaffald, så giver skraldemanden dig nogle nye.

Vi vil meget gerne svare på spørgsmål om den nye affaldsordning. Derfor er du meget velkommen til at ringe til Vestforbrænding på tlf. 70 25 70 60 eller på mail kundeservice@vestfor.dk. Du kan også skrive til kommunen på mt-miljo@balk.dk.