Folkeskolen og reformerne

Så når vi har været med til at vedtage så gennemgribende en reform, som tilfældet er, er det vigtigt, at vi også har et skarpt blik på, hvordan den implementeres, og i en god dialog mellem landspolitikere og lokalpolitikere sikrer os, at vi holder både reform og folkeskole på rette spor.

Folkeskolereformen blev så desværre vedtaget sammenfaldende med en arbejdskonflikt for lærerene og omstruktureringer i organisationen af folkeskolerne lokalt i Ballerup.

Når nu vi ser den praktiske udformning i Ballerup, synes jeg lige, at der skal slås nogle grundlæggende principper fast:

1) skolernes og lærernes frihed til at løfte deres opgaver skal respekteres

2) de fysiske rammer skal være tilstede, der er tale om børn ikke burhøns

3) forudsætningen for en længere skoledag var og er, at børnene får en varieret skoledag. Det kan være lektiehjælp/faglig fordybelse, men da også nye relationer mellem skole og samfundet rundt om skolen, så børnene kommer ud i lokalsamfundet dels i foreningerne og virksomhederne, dels møder de lokale kunstnere og det lokale kulturliv og kulturinstitutionerne for at blive klogere på deres samfund, dets historie og får indsigt i verden og dens mangfoldighed.

4) 45 minutters bevægelse hver dag

Skolens lovgivning er således ikke gennemført, før ”den åbne skole”, ”faglig fordybelse” og ”bevægelse i 45 min. hver dag” også er kommet med i skolens hverdag.

Naturligvis skal der ikke 28 elever i et lille klasserum og naturligvis skal 45 minutters bevægelse om dagen ikke foregå ved at stå under et halvtag og småhoppe på grund af kulde. Debatten er blevet for udvandet af mærkværdige tiltag.

Vi skal have fat i de store drømme og visioner igen, så debatten om folkeskolen også bliver hævet,