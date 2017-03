Udvalgsformand vil imødekomme forældre i skolesag

Egentlig var det vedtaget, at Skovlunde Skole nord og syd samt Baltorpskolen og Hedegårdsskolen skulle have færre spor og dermed flere elver i klasserne. Op til 28 elever i hver klasse. Men så gik forældrene på barrikaderne. Især forældre og dele af skolebestyrelsen på Skovlunde Skole nord og syd gik i flæsket på politikerne. I Ballerup Bladet gav de udtryk for frustration over de høje klassekvotienter og frygtede for kvaliteten i undervisningen og elevflugt fra den lokale folkeskole.

Nu ser det ud til, at formanden for Børne- og Skoleudvalget, Peter Als (A), trækker i land, selvom han mente at det var ’ret usandsynligt’ at beslutningen blev ændret.

Men den massive modstand og gode argumenter har fået Peter Als på andre tanker og hanvil nu indkalde partierne bag beslutningen, S, V, O og C til nye samtaler om klassedannelserne.

Drøfte sagen igen

»Det har gjort stort indtryk på mig, at så mange er imod de store klasser. Jeg har desuden hørt en del argumenter fra fagfolk, der fortæller at de sidste to-tre elever i en klasse betyder meget.

Derfor vil jeg genindkalde partierne til en snak om vi måske skal oprette et ekstra spor og dermed få en klassekvotient på 22-23 elever i stedet. Så kan vi finde ud af, om vi skal stå fast på, at der skal være fem spor med store klasser. Jeg kan ikke garantere noget, men jeg synes, at argumenterne har været gode og når det bekymrer fok så meget, så genovervejer vi det,« siger Peter Als.

Han erkender, at op imod 28 elever kan være for mange i en klasse.

»Antallet kigger vi på igen fordi dette ikke har været en spareøvelse. Det handler om at give de bedst mulige betingelser og vi skal skabe en god folkeskole. Derfor kigger på om alle de skoler, der har fået forøget klassekvotienten, Hedgårdsskolen, Baltorpskolen og altså Skovlunde Skole syd og nord, skal have færre elever i klasserne,« siger Peter Als.

Gode argumenter

Han afviser, at man som borger bare kan råbe højt nok, så bøjer politikerne automatisk af.

»Vi står ved vores beslutninger og hvis folk bliver grove eller unuancerede, så lukker jeg ned. Men jeg lytter til gode argumenter og saglige input, og det er der faktisk kommet i denne sag.

Desuden har det altså betydet rigtig meget for folk, og så skal vi da lytte,« siger Peter Als.

Efter planen skal parterne mødes i denne uge for at drøfte den nye udvikling i sagen.