Konservativ klagesang

Og ja – det er vi socialdemokrater da også. Men det skyldes ikke mindst, at den regering som Karsten Kriegels parti er med i, går ind for at fjerne penge fra kommunernes bloktilskud, for at bruge dem til skattelettelser for de allerrigeste bolig – og bilejere i Gentofte og Klampenborg.

Hvis vi skal tiltrække borgere, så skal vi udvikle vores kommune, men de konservative er ikke med i nogen af de byudviklingsprojekter, som går i gang nu i Ballerup og Skovlunde. Der er heller ikke konservative med i budgetaftalen om at bygge mindst 500 private og almene boliger i Ballerup, indenfor de næste fem år.

Vi hører ingen konkrete konservative visioner for kommunens udvikling. Man vil have udvikling , men man vil ikke tage ansvar og investere.

Karsten Kriegel vil kun have højtlønnede borgere til kommunen, som kan lægge skat i kommunekassen, men samtidigt går hans parti ind for at fjerne topskatten og boligskatten for de rigeste. Hvordan hænger det lige sammen? Og hvordan får vi så flere midler i kommunekassen?