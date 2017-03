Konference skal sætte fokus på frivillighed

Frivillighed er ekstremt vigtigt for kommunens sammenhængskraft. Det mener arrangørerene bag en stor konference, der skal afholdes den 29. april på Tapeten I Ballerup.

Her bliver der sat fokus på alle aspekter af frivillighed. Både det brede perspektiv på frivillighed, men også den lokale frivillighed og de mange udviklingsmuligheder, der er ved det frivillige arbejde.

Konferencen kommer til at hedder ’Som ringe i vandet’ og får karakter af en blandet konference med både indslag fra kendte personer og mulighed for fordybelse.

Kendte oplægsholdere

Der vil blandt andet være oplæg af tidligere statsminister og medstifter af ’Det sociale netværk’, Poul Nyrup Rasmussen, der vil fortælle om sine personlige betragtninger om frivillighed. Der vil også være indlæg fa Teamleder Jonas Ellegaard fra Roskilde Festival, Lars Kruse fra Danmarks Idræts Forbund, B.S. Christiansen tidligere jægersoldat og mentaltræner og en lang række andre personer, der ved meget om frivilligt arbejde.

»Målet er selvfølgelig at sætte fokus på det vigtige frivillige arbejde. Det er vigtigt for kommunens sammenhængskraft og samtidig er det et område, som vi skal fokusere på for både at fastholde de mange frivillige, som i forvejen gør et stort stykke arbejde i Ballerup og samtidig give andre interessererede indblik i, hvad frivilligt arbejde betyder og hvad det indebærer,« siger Peter Bøgelund, kultur- og fritidskonsulent i Ballerup Kommune og en af arrangørerne af konferencen.

Kan gøre en forskel

Han fortæller, at frivilligt arbejde har høj prioritet i Ballerup og dækker rigtig mange områder.

Men at der stadig er plads til flere, som vil arbejde frivilligt.

»Frivillighed er det sted, hvor man kan mødes på tværs af interesser, køn, alder og andre parametre. Frivillige kan gøre en forskel og give noget til andre, som en professionel ikke kan give. Det er noget andet, at hjælpe et andet menneske fordi man kun har lyst til det eller fordi man også får penge for det. Ballerup er især stærke på den frivillige indsats indenfor handicapområdet og er generelt bredt funderet på frivillighed. Men der er altid plads til flere, der ønsker at hjælpe og derfor vil vi afholde en konference, der netop kan sætte fokus på det frivillige,« siger Peter Bøgelund.

Konferencen der er et samarbejde mellem Ballerup Kommune, Frivillighedsrådet,

Folkeoplysningsudvalget og Ballerup Ungdomsråd, finder sted den 29. april og man kan melde sig til allerede nu på www.ballerup.dk/29april og klikke på tilmelding. Seneste tilmelding er 16. april og der er ’først til mølle’ princip til arrangementet.