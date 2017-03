Dit madaffald bliver selvfølgelig genbrugt

Søren Steen og resten af Ballerup Kommunes borgere har ingen grund til bekymring. Når den nye affaldsordning starter den 1. april hos villaejerne bliver madaffaldet ikke blandet sammen med øvrigt affald. Det bliver behandlet særskilt og omdannet til ny energi til gavn for miljøet.

Der er sket meget siden 1990’erne, hvor Helsingør biogasanlæg ikke kunne genanvende borgernes madaffald. Anlægget lukkede til slut, fordi teknologien ikke var moden og omdannelsen af affaldet til biogas ikke fungerede. Sådan er det ikke i dag. Den tekniske udvikling af biogasanlæg har skabt velfungerende og produktive genanvendelsessystemer. Tolv kommuner har sorteret madaffald til genbrug i mange år, og de har gode erfaringer med det.

Det gælder fx Egedal og Frederikssund kommuner.

Ifølge vores politiske energistrategi skal 50 procent af vores affald genanvendes inden 2022.

Madaffaldet udgør en betydelig andel af det og er en vigtig del af den nye affaldsordning.

Derfor har vi i samarbejde med Vestforbrændingen valgt at bruge de sorteringsanlæg, der genanvender vores madaffald mest optimalt.

Når vi starter den nye affaldsordning, sørger Biogasanlægget KemTek for at omdanne vores madaffald til biogas. Biogas bruges til kraftvarmeproduktion på varmeværk og til gødning. Det producerede biogas erstatter det fossile brændstof naturgas, og gennem vores kontrakt med KomTek, opnår vi en CO2 besparelse på 8.5000 tons. Så når vi går i gang med at sortere vores madaffald fra 1. april, er det ikke spild af kræfter.