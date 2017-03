»Jeg håber, at alle har været tilfredse«

Siden 2010 har Martin Jonassen fra De konservative siddet i kommunalbestyrelsen i Ballerup.

Han havde i den første periode en kollega, men efter seneste kommunalvalg har han siddet alene. Men i alle årene har han været en markant stemme, der som tydelig opposition til den massive socialdemokratiske dominans i kommunalbestyrelsen råbte højt, også når andre blot accepterede tingenes tilstand.

Nu holder han op med at sige sin mening højt. I hvert fald i kommunalpolitik. Martin Jonassen stopper efter dette valg. Tiden i politik er forbi – i hvert fald i denne omgang.

»Jeg traf beslutningen i januar måned efter meget intens overvejelse. Det er ganske enkelt hårdt at sidde alene. Man kan ikke være fuldt til stede tre steder – både i politik, i privatlivet og på jobbet. Jeg har i tre år siddet alene og kæmpet for de konservative mærkesager. Det har været spændende, men det er også benhårdt. Der er ingen jeg kan sparre med, der er ingen jeg kan sende til aftenmøder eller arrangementer. De andre partier, selv de små grupper som DF eller Enhedslisten kan skiftes til at møde op. Jeg skal gøre alt alene. Derfor har jeg også tit meldt afbud til aftenarrangementer og den slags. Selvom jeg har fuld opbakning i baglandet, både det politiske og det private, så slider det i længden. Jeg nåede simpelthen en mur. Det slider altid at være manden med nej-hatten. Men jeg har jo egentlig bare kæmpet som en opposition skal kæmpe,« siger Martin Jonassen.

Det skal betale sig

Han erkender, at der har været mange gode stunder i politik, men at han nu vil satse på de ting, som betyder endnu mere – nemlig privatlivet.

»Min familie skal ikke tisidesættes længere. Det skal kunne betale sig. Man må se i øjnene, at chancen for at jeg bliver borgmester i Ballerup er 0,1 procent. Jeg har kun én familie og jeg ønsker heller ikke at blive en levebrødspolitiker, der hænger ved, bare for taburettens skyld.

Desuden er jeg 38 år gammel, så hvis jeg skal satse på karrieren, skal det også være nu. Der er ikke noget konkret i udsigt, men hvis man søger efter nogen, der skal rykke op i systemet i mit firma, (Martin Jonassen er regionskoordinator i Unicon Beton, red.) så er det ikke sikkert man spørger ham, der altid er væk, fordi der er politisk arbejde. Jeg er en af de unge i kommunalbestyrelsen og har stadig mindre børn, som jeg gerne vil være der for. Man har som sagt kun én familie og har den kun en gang, så derfor er valget nødvendigt,« siger Martin Jonassen, som kan se tilbage på både gode og dårlige ting i sine otte år i politik.

Et godt forhold

Han fremhæver især forholdet til de politiske kolleger som godt.

»Jeg synes, der er et godt forhold mellem politikerne generelt. Man kan svinge bedre med nogen end med andre, men vi har det fint sammen. Vi kan være politisk uenige, men vi har som regel altid kunnet finde ud af tingene. Jeg synes også, jeg har haft en god dialog med borgerne i en række sager. Det lokale demokrati fungerer her i Ballerup. Jeg har altid gjort meget ud af at gå i direkte dialog med borgerene. Jeg vil ikke bygge på den der fortælling om, at politikerne kun er i det for deres egen skyld og meler deres egen kage. Jeg har altid ønsket at flytte noget og tage dialogen. Jeg har ønsket at sætte et aftryk, og det synes jeg faktisk er lykkedes, selvom det er svært, når man sidder ene mand,« siger Martin Jonassen.

Han føler, at han især har flyttet noget og gjort en indsats omkring at få rettet Ballerups økonomi op og også på skole- og børneområdet føler han, at der har været konservative aftryk.

»Vi har fået ombygget institutioner, indført dialogfællesskaber og den nye skolestruktur har også være et sted, hvor jeg synes vi har sat et aftryk. Og så var der hele genopretningen af den kommunale økonomi, som har betydet meget for os,« siger han.

For lidt opposition

Men der har også været hårde tider. Martin Jonassen føler, at han ofte har været den, der skulle være i opposition og har råbt op og haft nej-hatten på, når eksempelvis Venstre har løbet parløb med Socialdemokratiet.

»Jeg synes, at jeg indimellem har været oppositionen – til dels sammen med Enhedslisten. Jeg har forsøgt at sætte af aftryk og kæmpe for det, som jeg er valgt til og som jeg tror på. De seneste budgetter har jeg står udenfor og jeg kan indimellem have svært ved at se forskellen på Venstre og Socialdemokratiet. Jeg ved godt, at Kåre (Harder Olesen, Venstre, red.) mener, at det er borgerlige stemmer der arbejder og fair nok. Men jeg mener nok, at i denne valgperiode er det svært for mange at se forskellen på S og V,« understreger Martin Jonassen.

Man han vil ikke betegne sig selv som skuffet.

Gør arbejdet færdigt

»Nej, jeg er ikke skuffet. Måske over at vi mistede den ene af vores pladser ved sidste valg på grund af ti stemmer. Men sådan er spillet jo. Ellers har jeg det godt med den indsats jeg har gjort og jeg gør selvfølgelig arbejdet færdigt. Jeg kunne godt trække mig allerede nu. Men det synes jeg ville være useriøst overfor de mennesker, der har valgt mig ind. Så jeg gør arbejdet færdigt og efterlader tingene ordentligt og så skal en anden tage over. Jeg kommer heller ikke til at sidde i baggrunden og være den der afgåede, som alligevel ikke rigtig kan holde op. Man kommer bestemt til at høre meget mindre til mig fremover,« siger Martin Jonassen, der ikke afviser, at han en dag genopstiller.

»Det ved man jo aldrig. Det er ikke noget der sker lige i den nærmeste fremtid, det er helt sikkert. Men man kan jo aldrig vide. Ikke desto mindre håber jeg, at alle har været tilfredse med min indsats og så glider jeg i baggrunden. Jeg ser faktisk frem til at være Martin og ikke politiker-Martin, som jeg har været overalt i de seneste mange år, » pointerer Martin Jonassen, som afviser, at han på et tidspunkt vil gå ind i landspolitik eller i et andet parti.

»Jeg synes, det har været hårdt nok at være i kommunalpolitik og landspolitik er langt hårdere.

Det har jeg slet ikke lyst til. Landspolitik er alt for langt væk fra almindelige menneskers hverdag, og jeg har som nævnt altid lagt vægt på dialogen med mennesker. Så det er ikke noget for mig. Hvis jeg en dag skulle gå ind i politik, så bliver det også for de konservative. Det er der, hvor jeg står som menneske, og der hører jeg til,« siger den nu afgående konservative politiker, som har fået fuld opbakning fra familien, der måske fremover kommer til at se en lidt mere nærværende far og ægtemand, når politiker-kasketten og nej-hatten bliver lagt på hylden – i hvert fald i den nærmeste fremtid.