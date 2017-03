Nu rykker gravkøerne snart ind på pladsen

Der har været snakket og skrevet om det i flere år. Der har været holdt møder og konkurrencer og der er sat millioner af kroner af til det projekt, der skal omdanne Ballerup Bymidte. Men nu sker der noget konkret.

Den 20. marts går arbejdet med at skabe den nye banegårdsplads i gang officielt. Der rykker gravemaskinerne ind og så vil de kommende år står i byggeriets tegn.

Det vil uden tvivl give anledning til noget trafikalt bøvl, men det vil også give nyt liv til bymidten.

Det er i hvert fald, hvad Ballerup Kommune håber, vil ske, når de 50 millioner kroner og tusindvis af mandetimer i foråret 2019 har udmøntet sig i en ny og spændende banegårdsplads.

Busserne flyttes

Første etape bliver, at Linde Alle bliver udvidet, så busserne stadig kan køre til og fra stationsområdet og dagligdagen for de omkring 20.000 daglige brugere af stationen kan fungere. Det sker fordi selve den nuværende busholdeplads vil blive lukket og gravet op, så man kan omdanne pladsen.

»Man skal stadig kunne komme til og fra stationen og ikke mindst de forretninger, der ligger i området. Derfor vil busserne køre på det udvidede stykke af Linde Alle. Det er klart, at det kommer til at være lidt mere besværligt, rent trafikalt. Det er der ingen grund til at skjule. Men vi vil forsøge at gøre det lettest muligt,« siger Annegitte Hjort, projektleder på projektet ved Banegårdspladsen.

Hus med erhverv

Udover at ombygge den store busholdeplads, så skal pladsen tættere ved biblioteket også bygges om. Her skal der blandt andet bygges et nyt hus, der skal indeholde både boliger og erhverv. Her er der indrettet seks lejemål, men ifølge Annegitte Hjort er de to udlejet og de fire stadig ledige. Her håber man, at der kan indrettes nogle spændende butikker og måske en cafe med udeservering.

»Fire lejemål i det kommende hus er ikke lejet ud endnu. Men vi håber, at der vil blive plads til nogle spændende løsniger. Efter planen skal det hus stå færdigt i foråret 2019, hvor hele projektet så skal være færdigt. Selve buspladsen skal efter planen være færdig i september 2018,« siger Annegitte Hjort.

Under alle omstændigheder kan Ballerups borgere nu se frem til, at snakken bliver til realiteter og at de kommende år bliver lidt trafikalt udfordrende, men til gengæld kommer der forhåbentlig et godt resultat ud i den anden ende.

Ballerup Kommune har samlet alt information og debat om projektet på www.ballerup.dk/banegårdsplads, hvor man kan læse mere om projektet og komme med input og kommentarer til byggeri og projekt.