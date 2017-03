Det tavse flertal

Bare lige for at få slået fast: Os der bor alment betaler også ejendomsskat og grundskyld. Og det faktisk derfor vores husleje stiger her i Ballerup, Måløv og Skovlunde.

Så Mette Frederiksen, Pia Kjærsgaard og andre der er valgt her. Hvis i læser Ballerup Bladet.

Glem ikke alle dem der bor i almene boliger.