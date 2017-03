Den vilde natur

Skal vi ikke gøre noget ved det i Ballerup kommune?

Vær med til at øge biodiversiteten og bringe borgerne tættere på naturen.

Vi har et kæmpe potentiale ved Haraldsminde, hvor engen bare skal have lov til at udvikle sig.

Her er allerede masse kommet masse nye arter til.

Vi har også små skove blandt andet mellem Frederiksundsvej og ned til Grantoftegård.

Lad dem da bare gro vildt der, så der kommer nogle nye oplevelser for gående, cyklende og naturen.

I har sikkert masse andre gode forslag til at gøre Ballerup et ’vildt’ godt sted at være.

Lad mig høre fra jer.