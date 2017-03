Nets ville have 250 kroner for et telefonopkald

Da Flemming Foged for nyligt skulle opdatere en medarbejdersignatur via Nets, fik han sig lidt af en overraskelse.

Fra Nets havde Flemming Foged modtaget en mail med et link, han skulle trykke på. Men med de jævnlige advarsler om at være årvågen over for kriminelles numre på nettet, blev Skjold Burne-ejeren en anelse klam i håndfladerne.

Var mailen ægte, eller kunne han risikere, at hans computer blev blokeret af kriminelle, der kunne finde på at låse hans computer og forlange penge for at åbne den igen.

»Jeg fik sådan en non-reply-mail fra Nets, hvor der var et link, jeg bare skulle trykke på. Men jeg blev skeptisk. Var det en falsk mail, eller var den god nok. Jeg gik derfor på nettet for at finde et telefonnummer til Nets, jeg kunne ringe til. Men det koster 250 kroner at ringe til dem,« siger en noget overrasket forretningsdrivende.

Undtagelse

På Nets hjemmeside skal man navigere rundt mellem mange muligheder for at finde frem til et telefonnummer. Men inden man kommer så langt, oplyser Nets, at det koster 250 kroner plus moms at ringe, med mindre man har et abonnement. Dog er der visse undtagelser:

– hvis man har glemt sin adgangskode eller bruger-id

– ikke har modtaget en velkomst e-mail

– mistet en nøglefil

– oplever fejl i ’Nets underliggende systemer’ eller ikke har fået fornyet sin medarbejder-signatur. Det havde Flemming Foged jo ikke.

»Jeg kunne ikke gennemskue, hvorvidt det ville koste mig 250 kroner at ringe op og få verificeret, at mailen var god nok og jeg trygt kunne trykke på linket,« forklarer Flemming Foged, der undlod at ringe, tog chancen og trykkede på linket.

Mailen viste sig at være god nok. Men det lykkedes ikke Flemming Foged at få fornyet medarbejdersignaturen. For der opstod en teknisk fejl under processen, hvorfor han igen havde brug for hjælp. Nu kunne Flemming Foged så godt ringe til Nets uden at betale 250 kroner. Fordi der var tale om teknisk assistance.

En it-regning

»Det hjalp bare ikke ret meget. Jeg fulgte vejledningen, men det virkede ikke. Opdateringen duede ikke. Og hvad ved jeg om det. Jeg er vinmand, ikke it-mand. Jeg måtte omkring en Nets-medarbejder i Århus, der kunne fortælle mig, at der var noget galt med min computer,« forklarer Flemming Foged, der måtte have fat i sin it-mand for at få ordnet den tekniske side af sagen.

Inden Flemming Foged havde fået fornyet sin medarbejdersignatur, havde han selv brugt et par timer foran computeren og derefter betalt en it-mand for at gøre computeren klar til at opdatere medarbejdersignaturen.

Men hvad skal en forretningsdrivende, der sælger vin, bruge en medarbejdersignatur til?

»Jeg bruger den, når jeg én gang om måneden skal indberette min omsætning til Danmarks Statistik. Det er lovpligtigt. Hvis ikke jeg gør det, får jeg en bøde,« fortæller Flemming Foged om sine digitale trakasserier, som han deler med andre mindre erhvervsdrivende.

Trust Pilot flyder således over med folk, der brokker sig over servicen i Nets og betalingen heraf.

Skal selv betale

I Nets forklarer pressechef Ulrik Marschall om proceduren:

»Lige præcis det spørgsmål, som manden her skulle https://www.acheterviagrafr24.com/vente-viagra/ have svar på, koster ikke noget. Han kunne sagtens have ringet og fået svar på sit spørgsmål uden at få en regning,« lyder det fra pressechefen, der jævnligt får lignende spørgsmål.

»Vi forsøger at informere så godt vi kan på hjemmesiden. Men det er sådan, at erhvervs-supporten ikke er omfattet af de aftaler, vi har med Digitaliserings-styrelsen, som det er tilfældet med Nem Id for private, hvor det er gratis at ringe.«

250 kroner uden moms for at ringe til Nets lyder som et dyrt opkald?

»Det er skruet sådan sammen, at dem der bruger Erhvervs-supporten betaler for den,« siger Ulrik Marschall, der udmærket forstår den frustration, de erhvervsdrivende oplever i mødet med den digitale verden.