Affald på langfart

Som svar på min mail, blev jeg ringet op af en flink dame og fik forklaret at firmaet KomTek tager sig af madaffaldet, som bliver omdannet til biogas og gødning. Men KomTek ligger i Jylland, over 250 km fra Skovlunde. Det vil sige, at mine kyllingeben og risen-der-var-kogt-på skal sammen med naboens bananskræl helt til Jylland for at blive genbrugt. Det må betyde en hel del lastbiltrafik med vores madaffald. Det undrer mig, hvordan dette kan være den bedste løsning miljømæssigt. I følge den venlige dame, lå der tidligere et anlæg for madaffald i Holbæk, men det måtte lukke, fordi det lugtede for meget. Men det er åbenbart ikke et problem i Jylland.

Plastikaffaldet kommer endnu længere væk. Det svenske firma SweRec, som modtager plastikaffaldet, ligger næsten 300 km fra Skovlunde, så låget fra min leverpostej og naboens yoghurtbæger kommer virkelig på langtur. SweRec har været i vælten i den seneste tid, fordi det er kommet frem, at en del af plasten de har modtaget, er blevet sendt til Gotland (efter yderligere 350 km i lastbil) og brændt af i en cementfabrik.

Så var det jeg tænkte, at vores madaffald og plastik kunne vel som hidtil brændes af i Vestforbrænding og give lidt energi til fjernvarme og elektricitet, indtil der findes en løsning, hvor det bliver muligt at genbruge det i vores nærområde. På den måde kan Vestbrænding også undgå at skulle ud og købe flis, fordi de nu ikke har nok affald at brænde af.

Genbrug er godt, men at transportere vores affald så langt væk, har jeg svært ved at forstå kan være godt for miljøet.