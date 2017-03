Der skal styr på parkering i bymidten

Et af de brandvarme emner, som kom op til overfladen ved det nyligt afholdte borgermøde om banegårdspladsens ombygning, er parkeringen.

Mange frygter, at der vil komme et regulært p-kaos, når pladsen er færdigbygget og de nuværende parkeringspladser af indlysende årsager vil forsvinde til fordel for den nye plads.

Men det kommer ikke til at ske, forsikrer Ballerup Kommune. Der er fuld fokus på parkeringen, både under ombygningen og i særdeleshed efter det store projekt er tilendebragt.

»Der vil være det samme antal parkeringspladser under selve ombygningen. Det er klart, at nogen pladser flytter, når vi begynder at grave og bygge. Men så vil der være pladser andre steder. Vi har også fuld fokus på at få nye p-pladser, når banegårdspladsen er færdig. Vi ved godt, at skal vi have en velfungerende bymidte med både liv og handel, så kan vi ikke ignorere parkeringen. Det er ikke sådan, at vi bare ’glemmer’, at folk har biler og kommer til Ballerup i bil og skal parkere den. Det antal, der forsvinder, skal etableres andre steder. Nogle pladser forsvinder på selve banegårdspladsen, men så finder vi andre steder tæt på,« siger projektleder Annegitte Hjort

Plads til postbiler

Hun understreger vigtigheden af, at der kommer et velfungerende handelsliv, hvor både Centrumgaden og Ballerup Centret skal være en integreret del af den nye bymidte og den nye plads. Det indebærer også p-pladser.

Frem mod efteråret 2018, hvor ombygningen skulle være færdig, inddrager Ballerup Kommune i øvrigt noget af parkeringspladsen ved det gamle posthus, hvor PostNord stadig har biler holdende. Det betyder, at postbilerne skal parkere andre steder og derfor har Ballerup Kommune udstedt 20 p-licenser til postbilerne, så de i ombygningsperioden, altså omkring halvandet år, kan holde andre steder i byen.

»Jeg tror ikke, at det giver noget voldsomt pres på parkeringen, da det mest er i dagtimerne, at de skal parkere. Og det er de tidspunkter, hvor der er flest p-pladser ledige i forvejen. Men vi håber, at alle viser forståelse for, at det i byggeperioden, kan være lidt mere besværligt, rent trafikalt,« siger Annegitte Hjort.

Planen er, at Ballerup Kommune, for at give plads til parkeringen omkring den nye banegårdsplads, vil etablere flere p-pladser i eksempelvis et p-hus. Hvor et sådant hus skal placeres er dog usikkert endnu.