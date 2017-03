Ballerup får bugt med sygefraværet

Der er visse lister, en kommune ikke bryder sig om at toppe. En af dem er listen over mest sygefravær blandt medarbejderne. For et par år siden toppede Ballerup Kommune den liste og det huede ikke hverken administration eller i særdeleshed politikerne.

Derfor besluttede man efter de nedslående tal i 2014, at der skulle gøres noget ved den kedelige statistik.

Politikerne besluttede sig politisk for at bekæmpe det høje sygefravær og det ser ud til at have båret frugt. I hvert fald viser de seneste tal, at fraværsprocenten generelt for Ballerup Kommune er faldet fra 5,9 procent i 2014 til 5,1 procent i 2016.

Det svarer ifølge Mette Ebdrup, centerchef for HR og Organisationsudvikling i Ballerup Kommune, til omtrent 5000 arbejdstimer på et år. Og det er ganske meget.

Fravær på dagsordenen

»Vi har siden 2014, hvor den kedelige statistik kom frem, sat massivt ind på at reducere vores sygefravær. Vi fik sygefraværet på den politiske dagsorden og samtidig fik vi sat det på dagsordenen hos alle ledere i hele organisationen. Vi har ansat en fastholdelseskonsulent og fik talt om de ting, der fik folk til at melde sig syge. Det handler om mange ting, men især stressrelaterede lidelser, har vi haft fokus på,« siger Mette Ebdrup.

Hun har mærket, at alle har brudt nogle barrierer, både hos medarbejdere og hos ledelsen.

»Det er jo ikke tilladt at spørge direkte, hvad medarbejderen fejler, men i mange tilfælde, så har medarbejderne selv åbnet for posen. Det har gjort det lettere for os at sætte ord på det og handle på det inden det er blevet for sent og medarbejderen lægger sig syg i længere tid og dermed få forebygget meget,« siger Mette Ebdrup.

Besparelser spiller ind

Årsagerne til det høje sygefravær kan være mange ting, men ifølge Mette Ebdrup spiller de senere års omstruktureringer ind.

»Der har været mange besparelser og omstruktureringer i kommunerne i de senere år, ikke mindst i Ballerup. Nu har vi lært at sætte ord på tingene, at kommunikere mere klart om, hvad der foregår og tage tingene i opløbet. Og det kan vi altså se i statistikkerne,« siger Mette Ebdrup.

Ballerup ligger nu med 5,1 procents fravær midt i feltet sammenlignet med de andre kommuner i Region Hovedstaden, men der er stadig plads til forbedring.

»Vi har taget et stort skridt i den rigtige retning, men der er plads til større ambitioner. Vi vil meget gerne ligge i den øverste fjerdedel i Region Hovedstaden, når det kommer til lavt sygefravær,« siger Mette Ebdrup.