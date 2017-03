Affaldsmøde i Måløv var populært

Multisalen på Måløv Skole var fyldt godt op til kommunens første borgermøde om den nye affaldsordning.

En håndfuld eksperter fra Vestforbrænding og kommunens affaldsteam tog godt imod og fortalte mere om den nye ordning. Der var også mulighed for at se nærmere på de nye affaldsbeholdere og få svar på spørgsmål.

Måløvborgerne var både velforberedte og spørgelystne, og en enkelt havde sågar taget eksempler på affald med, som hun fik konkret svar på, hvordan hun skulle sortere.

Grøn fornuft

»Affald er en ressource, som vi er nødt til at udnytte. Hvis vi fortsætter som i dag, skal vi i 2025 bruge tre jordkloder for at skaffe råstoffer nok til alle«.

Formidlingschef hos Vestforbrænding, Allan Laumann, er klar i spyttet, når det handler om nødvendigheden af kommunens nye affaldsordning.

Affaldssorteringen er nemlig nøglen til at forvandle affald til energi og genanvendelse.

Det er blandt andet derfor madaffaldet skal sorteres fra det øvrige affald, så det kan omdannes til biogas eller gødning.

»Vi kan kun udnytte affaldet optimalt, hvis det er sorteret ordentligt. Uanset hvor meget vi prøver, kan vi altså ikke smelte metal om til glas,” siger Allan Laumann og fremkalder smil og let latter hos de fremmødte.

SMS-ordning og nye tømmetider

Ved scenen står tre grå affaldsbeholdere parkeret og de bliver flittigt studeret. Plastikbeholderne er relativt store, og den grundige sortering betyder, at tømmetiderne varierer.

Beholderen til mad- og restaffald bliver tømt hver uge, mens beholderen til plast og papir bliver tømt hver 3. uge. Metal og glas-beholderen tømmes derimod hver 8. uge.

»Erfaringerne fra Skovlunde Genbruger viser, at beholderne bliver fyldt på forskellige tidspunkter. Derfor giver det ikke mening at tømme dem samtidigt. Vi opfordrer borgerne til at tilmelde sig Vestforbrændingens gratis SMS-service, så sender de en SMS, dagen inden beholderen bliver tømt,« lyder rådet fra Trine Baarstrøm, der er miljøchef i Ballerup Kommune.

Kontant information

En af de mange Måløvborgere, der er mødt op, er Birthe Arp-Hansen. Hun har en notesblok i hånden, som er fyldt med notater til manden derhjemme.

»Jeg synes, det er et fint arrangement. Det er ordentlig information på en kort og kontant måde. Jeg fik både repeteret, hvad jeg vidste, og der var også lidt nyt,” siger Birthe Arp-Hansen.

De næste borgermøder er den 22. marts i Egebjerg, den 23. marts i Ballerup og den 28. marts i Skovlunde. Tilmelding sker via ballerup.dk/borgermoede.