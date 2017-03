Affald og ideologi

Her fortælles en halv sandhed om affaldets vej fra dig til containere til opdelte skraldevogne, og hvad så?

Bål og brand hvis vi ikke gør noget, så drukner vi i affald, men ikke et ord om hvad der sker med dit kildesorterede affald, ud over at madaffaldet skal blive til biogas og gødning.

Men Kristian Knudsen fra Skovlunde har henvendt sig til Vestforbrænding for at få en forklaring. (BB uge 12)

Svaret er mildest talt rystende og bekræfter mine bange anelser om, at madsorteringen drejer sig mere om ideologi, end om sund fornuft.

Madaffaldet skal en tur til Jylland, da anlægget lugter så meget, at det på Sjælland, blev lukket.

Jeg har selv spurgt ind til lugtgener i sommerperioden hos Vestforbrænding, dog uden svar.

Plasten skal en tur til Bredaryd i Sverige. SweRec har forpligtet sig til at genanvende 80 % men kontrol viser at det nok nærmere er under 40 % resten brændes af.

SweRec skandalen har nu medført at Norge ikke leverer plast til dem længere. Vil Vestforbrænding så stadig, sende den sorterede plast, til mulig afbrænding, på en Gotlandsk cementfabrik.

Under denne affaldsdebat kom det frem, at Vestforbrænding ville kompensere for det manglende brændsel, ved afbrænding af træ og haveaffald. Her gik jeg med en forestilling om at det skulle blive til kompost?

Personligt vil jeg ønske at vi behandler vores affald så fornuftigt som muligt, men jeg vil ikke ligge under for en ideologi eller kassetænkning.

Jeg rejser en del, og ser mange lande som har store problemer med en fornuftig bortskaffelse af affald.

Det gør ondt at se et læs byggeaffald hældt af i en skøn natur, og se plastic og dåser på koralrev.

Så Vestforbrænding, brug krudtet på at yde ekstern bistand til de lande hvor det står værst til.

Udtænk et simpelt og billigt affaldskoncept der kan implementeres ude i verden, det vil jeg godt betale til.