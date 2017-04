Transport giver gevinst

Vi er enige i, at det mest optimale ville være, hvis behandlingsanlæggene lå i nærområdet ligesom forbrændingsanlæggene.

Men transport udgør faktisk en meget lille del af den samlede miljømæssige belastning. Så når plastaffaldet fra husholdningerne i Ballerup Kommune køres til genanvendelse i Sverige, er det faktisk for at sikre den størst mulige miljøgevinst. I Sverige garanteres minimum 75 procent genanvendelse og resten nyttiggøres i form af forbrænding.

Genanvendelse kontra forbrænding af affald skal altid holdes op imod, hvad det koster at producere fx jomfrueligt plast eller nyt metal i form af olie- og vandforbrug. I dette tilfælde kan det bedre betale sig at transportere affaldet, selv om det umiddelbart virker ulogisk.

Vi har prioriteret at sende vores affald til de største og mest effektive genanvendelsesanlæg, og de ligger i Jylland og Sverige. De er placeret der, fordi det giver dem mulighed for at indsamle de størst mulige mængder affald uden at genere naboerne ift. støj og lugt.

