Grantoftecentret har byggeplaner

Det har været svært at være Grantoftecentret i et stykke tid. Butikkerne har svært ved at klare sig og mange vælger andre steder at handle. Nu lukker Spar-supermarkedet og det store trækplaster er den kinesiske restaurant.

Men der er lys forude. For snart vil to nye supermarkeder skyde op og samtidig vil centret bliver bygget om, så de tomme lejemål forsvinder og man vil i stedet bygge en slags strøg til de nye og markant større supermarkeder, der vil blive bygget indenfor halvandet års tid.

En ny helhed

»Det er Rema 1000 og Netto, der vil få nye butikker på det område, hvor der nu er materialegård og samtidig vil man altså bygge selve Grantoftecentret om, så et par af de tomme lejemål bliver sløjfet og der i stedet kommer en slags passage til de nye butikker. Dermed vil centret fremstå som en ny helhed.

»Det er helt klart, at de 500 kvadratmeter, som Netto har nu inde i centret er for småt. Samtidig har vi nogle tomme lejemål, som vi ikke kan leje ud. Derfor har vi planer om at ombygge centret, så der bliver skabt en slags strøg til de to nye supermarkeder, som vil blive bygget på det område, hvor der nu er materialegård og mandskabsområde. Det er rigtig spændende og vi glæder os til at Rema 1000 og Netto får deres nye butikker. Det skal helt klart trække flere folk til,« siger John Rasmussen, næstformand i afdelingsbestyrelsen i Grantoften.

Der kommer i alt 5000 kunder om dagen i Grantoftecentret – og det skal gerne bibeholdes. Derfor håber John Rasmussen, at netop to nye og store supermarkeder kan gøre det.

»Vi er i gang med tegningerne og arbejder på en plan, der også skal gøre området mere åbent overfor omverdenen. Så vi forventer os meget af planerne. Vi skal blandt andet flytte materialepladsen over til der, hvor containerpladsen ligger nu,« siger John Rasmussen.

Efter planen går byggeriet i gang om ni måneder og om cirka halvandet år, skulle der være klar til nye indkøb i det ombyggede og mere åbne Grantoftecenter.