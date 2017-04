Vestforbrændings overforbrug

Formanden, den tidligere borgmester for Ballerup Kommune, Ove Dalsgaard, havde blandt andet sammen med et par venner fra Vestforbrænding foretaget en rejse til London til et fagligt møde af et par timers varighed. De kunne faktisk have nået et fly hjem samme dag, men de valgte at se lidt på London nogle dage sammen med de medbragte ægtefæller og nød blandt andet en middag til 1.276 kr. pr kuvert. Sammen med overnatning og andre ”fornødenheder” lød regningen på knap 78.000 kr.

Adfærden er udtryk for en særdeles anløben moral, men kunne det ske, uden bestyrelsen, der hovedsagelig består af kommunalpolitikere, havde kendskab til sagen? Ballerups nuværende borgmester, Jesper Würtzen, er medlem af bestyrelsen for Vestforbrænding, men var han det også i borgmester Dalsgaards tid, og havde han kendskab til formandens overforbrug?

Skatteyderne kan med rimelighed kræve en uvildig revisorundersøgelse, og hvis misbrugene bekræftes, må tilbagebetaling være en naturlig konsekvens.