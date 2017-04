Imod flygtningeboliger for millioner

Vi ønsker simpelthen ikke at bruge så mange penge KUN på flygtninge og migranter, især når vi har egne borgere og unge mennesker i kommunen, der mangler tag over hovedet og i det hele talt borgere der mangler boliger til overkommelige huslejer.

Og fordi vi i Dansk Folkeparti generelt mener, at flygtninge og migrant problematikken slet ikke bør høre hjemme i kommunerne, men at det i stedet burde være en statslig opgave at etablere husly og sørge for repatriering når tid er, for disse mange mennesker som konstant søger bedre levestandarder end de lande hvor de kommer fra.

Vi ønsker, at Ballerup Kommune og de liberale/socialistiske partier får øjnene op for, at vi bliver nødt til at presse staten og regeringen den anden vej, og at staten og regeringen må lave loven om, så ansvaret ikke bliver lagt ud i kommunerne.

For ellers tilsidesætter vi vore unge og egne borgere som OGSÅ mangler billige boliger og i det hele taget mangler tag over hovedet og det vil vi i Dansk Folkeparti IKKE være med til.