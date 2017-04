Mangel på affaldsdebat

Det er beskæmmende, at man som borger her i kommunen ikke får mulighed for at ytre sig ved en større forsamling, hvor flere borgere kunne have glæde af de indlæg, som blev fremført. Jeg må sige, at kommunen denne gang har været mere end taktisk smarte ved at kontakte en kommunikationsrådgiver, som tydeligvis har anbefalet, at man ikke skal tage imod spørgsmål undervejs i de enkelte præsentationer, men at man derimod splitter ytringsfriheden ved, at pacificere forsamlingen i mindre grupper ved forskellige spørgepaneler. Dette er bare ikke i orden og kommunen opnår sit mål med, at den nye affaldsordning bliver en befalet succes!

Således vil jeg nu stille min spørgsmål til affaldsordningen her: Hvem skal finansiere det vand som skal anvendes til at rengøre affaldet med? Hvem skal finansiere alle de ekstra spande som skal være i huset fremover? Hvor skal borgerne placere alle de effekter man i dag har i sit vaskeskab, i form af opvaskebaljer, opvaskemiddel, m.v., dette er der nemlig ikke plads til i køkkenskabet mere, når det skal indrettes til affaldsskab!! Hvor skal husejeren placere alle disse ikke særligt æstetisk kønne affaldscontainere på sin grund? Kommunen har ikke leveret ekstra kvadratmeter grund med i pakken?

Hvor blev min affaldssæk til affald af, sidst der blev tømt affald, mig bekendt initieres denne »umulige« ordning først den 1. April 2017?

Tak for svarene på forhånd og tak for ytringsfriheden.