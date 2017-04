Gode borgermøder

Det er en god oplevelse, som politiker, at høre entusiasmen og spørgelysten hos borgerne. Det viser mig at det er et skridt i den rigtige retning. Borgerne er villige til at gøre en stor indsats for at hjælpe miljøet og give en ordentlig verden videre.

Der er naturligvis utilfredse og mistroiske borgere.

Det er nogle store beholdere og der er 3 af dem. Vi skal have 2 beholdere i køkkenet; mad og rest. Det fylder ganske rigtigt mere men mon ikke vi finder en ordentlig løsning på hver vores vores parcel.

De mistroiske stiller spørgsmål til sorteringen og den videre behandling af affaldet. Der er naturligvis svaret på de spørgsmål og jo alt bliver kørt videre præcis som vi har sorteret det, det bliver ikke blandet sammen, hverken i bilen eller på Vestforbrændingen. Og jo, det kan betale sig at køre bio til Jylland og plast til Sverige.

Når vi nu har sorteret i villaerne et år så er der genanvendelse af 36 procent af affaldet, mod 26 procent i dag. Om 2 år når vi har rækkehuse og etageejendomme med så rammer vi 50% og det er præcis det mål som Danmark har for ressource-genanvendelse.

Tak til alle jer som tager imod og er positive og entusiastiske. Lad os sammen vise at det her kan lade sig gøre og lad os give en renere verden videre.