Grundsalg koster millioner

Der er gang i mange byggeplaner i Ballerup Kommune. En af dem er at bebygge den såkaldte ’Dommergrund’ på Rolighedsvej, hvor der efter planen skal bygges en række nye boliger. Den såkaldte dommergrund ejes af Freja Ejendomme og nu har Ballerup Kommune aftalt at sælge den nærliggende grund på hjørnet af Linde Alle og Rolighedsvej til netop Freja. Målet er, at de to grunde skal være en del af det nye planlagte byggeri på ’Dommergrunden’.

Hjørnegrunden rummer nu en cykel- og gangsti, samt en gangtunnel under Hold-an Vej der skal lukkes. Dermed kan grunden være med til at sikre, at det nye byggeri kan blive placeret helt ud til Linde Alle og skabe et bymæssigt gadeforløb i bymidten – blandt andet til den nye banegårdsplads.

Nyt lyskryds

Udover at tunnelen under Hold-An vej skal lukkes og stitracheet skal fyldes op, skal der etableres nyt fortov og nye cykelstier på Linde Alle samt et nyt lyskryds ved Hold-an Vej og Linde Alle, der skal rumme plads til både cykelstier og fodgængerfelt.

Derfor har kommunalbestyrelsen bevilget 6,12 millioner kroner, så grunden og det omliggende område kan gøres klar til salg.

På længere sigt er det planen at hjørnegrunden og ’Dommergrunden’ skal sælges til en privat investor og efter planen kan der påbegyndes byggeri på den samlede grund i 2018.